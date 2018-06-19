Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sağlık çalışanlarına şiddet olayları ile ilgili, "Sağlık Bakanı olarak bu saldırıları kendime yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Elbetteki buna karşı toplumun tepkisi yerindedir. Milletimiz bu konunun bir an önce çözülmesini istiyor." dedi.

Demircan, seçim çalışmaları kapsamında Samsun'da ziyaretlerde bulundu.

Gazetecilerin, sağlık çalışanlarına şiddet ve Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü hakkındaki sorularını yanıtlayan Demircan, sağlıkta şiddet olaylarını lanetle kınadığını vurguladı.

İnsana hizmet etmeyi, sağlığını kazandırmayı, onun acısını dindirmeyi amaçlayan insanlara karşı yapılacak saldırının, aslında insanlığa karşı yapılmış bir saldırı olduğuna işaret eden Demircan, "Bu saldırı, kutsal mesleğe karşı yapılmış saldırıdır. Sağlık Bakanı olarak bu saldırıları kendime yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Elbetteki buna karşı toplumun tepkisi yerindedir. Milletimiz bu konunun bir an önce çözülmesini istiyor. Meclis açıldıktan sonra etkili yasal düzenlemeler de yapılacaktır." diye konuştu.