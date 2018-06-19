Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sağlık çalışanlarına şiddet olayları ile ilgili, "Sağlık Bakanı olarak bu saldırıları kendime yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Elbetteki buna karşı toplumun tepkisi yerindedir. Milletimiz bu konunun bir an önce çözülmesini istiyor." dedi.
Demircan, seçim çalışmaları kapsamında Samsun'da ziyaretlerde bulundu.
Gazetecilerin, sağlık çalışanlarına şiddet ve Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü hakkındaki sorularını yanıtlayan Demircan, sağlıkta şiddet olaylarını lanetle kınadığını vurguladı.
İnsana hizmet etmeyi, sağlığını kazandırmayı, onun acısını dindirmeyi amaçlayan insanlara karşı yapılacak saldırının, aslında insanlığa karşı yapılmış bir saldırı olduğuna işaret eden Demircan, "Bu saldırı, kutsal mesleğe karşı yapılmış saldırıdır. Sağlık Bakanı olarak bu saldırıları kendime yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Elbetteki buna karşı toplumun tepkisi yerindedir. Milletimiz bu konunun bir an önce çözülmesini istiyor. Meclis açıldıktan sonra etkili yasal düzenlemeler de yapılacaktır." diye konuştu.
Ahmet Demircan, hiçbir canlıya karşı şiddetin kabul edilebilir bir şey olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Hukuki mevzuatın yeterli olduğu yere kadar elbette müdahale yapılıyor. Mevzuat noksanlığı varsa Meclis açıldıktan sonra tamamlanacaktır. Buna müsaade edemeyiz. Diğer canlılara karşı gösterilmesi gereken saygı ve onların hayat haklarını korumak, insanlık dışı işkence gibi uygulamaları ortadan kaldırmak görevimizdir. Bunlarla ilgili gerekli yasal düzenlemeler yapılacak. Ağır cezalar getirmek lazım. Bütün canlıların hakkını tanımak, onların haklarını korumak insanlık gereğidir."
Bakan Demircan, daha sonra Karadeniz Tarımsal Araştırma Merkezi personeli ile bir araya geldi.
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