İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Milli ve yerli üretim hamlesini başlatan bir ülkede, bu saldırıların çaresizce kabul edilmesi mümkün değildir." dedi.

İzmir'deki üniversiteler, oda, borsa ve birlikler ile sivil toplum kuruluşları, son dönemde Türkiye ekonomisinin hedef alınması ve bunun yarattığı etkileri değerlendirmek üzere DEÜ'de bir araya geldi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Hotar, "Türkiye ekonomisi, sorunlar, çözümler, hedefler istişare toplantısı"nın açılışında yaptığı konuşmada, dövizde yaşanan dalgalanmaların, ABD merkezli spekülatif hareketlerin, Türkiye ekonomisini krize sokma gayretlerinin ve durumdan kendine pay çıkarmak isteyen içerideki karanlık güçlerin bu olumsuz sürecin halkalarını oluşturduğunu söyledi.

Refah ekseninde büyüyen Türkiye ekonomisini engellemeye, halkı ve onun seçilmiş meşru hükümetini dar boğaza sokmaya çalışıldığını aktaran Hotar, mağdurların ve mazlumların hamisi olan, barışın ve huzurun tesisi için çalışan, hayatı ve mutluluğu her daim paylaşan Türk milletinin hiç de hak etmediği davranışlarla, oyunlarla muhatap olmak zorunda kaldığını dile getirdi.