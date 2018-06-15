Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Suruç'ta yaşanan olaylara ilişkin "Hiçbir siyasi görüş insan hayatını hiçe sayacak kadar değerli değildir. Yapılan bu hain saldırı tahammülsüzlüğün bir göstergesidir. Biz bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.

Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi'nin Kültür Merkezi'nde düzenlediği bayramlaşma törenine katılan Özlü, vatandaşların bayramını kutladı.

Özlü, burada yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Özlü, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa milletvekilimiz Halil İbrahim Yıldız ve AK Partili arkadaşlarımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hiçbir siyasi görüş insan hayatını hiçe sayacak kadar değerli değildir. Yapılan bu hain saldırı tahammülsüzlüğün bir göstergesidir. Biz bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Biz bu saldırıyı düzenleyenlerin adalet önünde hesap vereceğini biliyoruz."

Özlü, Ramazan Bayramı'nın kutlandığını anımsatarak, "Bugün burada çok muhteşem bir kalabalık var. Her siyasi partiden, her siyasi görüşten arkadaşlarımız var. CHP var MHP var diğer partilerden var. Bayramımızı kutluyoruz. Bizim siyasal görüşlerimiz farklı olabilir ama bayramlarda birlik ve beraberlik içinde bayramınızı kutluyoruz." diye konuştu.