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"Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 14:03 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: - "(Suruç'taki saldırı) Hiçbir siyasi görüş insan hayatını hiçe sayacak kadar değerli değildir. Yapılan bu hain saldırı tahammülsüzlüğün bir göstergesidir. Biz bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz" - "İnşallah 24 Haziran'da ikinci bayramı kutlayacağız"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Suruç'ta yaşanan olaylara ilişkin "Hiçbir siyasi görüş insan hayatını hiçe sayacak kadar değerli değildir. Yapılan bu hain saldırı tahammülsüzlüğün bir göstergesidir. Biz bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.

Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi'nin Kültür Merkezi'nde düzenlediği bayramlaşma törenine katılan Özlü, vatandaşların bayramını kutladı.

Özlü, burada yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Özlü, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa milletvekilimiz Halil İbrahim Yıldız ve AK Partili arkadaşlarımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hiçbir siyasi görüş insan hayatını hiçe sayacak kadar değerli değildir. Yapılan bu hain saldırı tahammülsüzlüğün bir göstergesidir. Biz bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Biz bu saldırıyı düzenleyenlerin adalet önünde hesap vereceğini biliyoruz."

Özlü, Ramazan Bayramı'nın kutlandığını anımsatarak, "Bugün burada çok muhteşem bir kalabalık var. Her siyasi partiden, her siyasi görüşten arkadaşlarımız var. CHP var MHP var diğer partilerden var. Bayramımızı kutluyoruz. Bizim siyasal görüşlerimiz farklı olabilir ama bayramlarda birlik ve beraberlik içinde bayramınızı kutluyoruz." diye konuştu.

- "24 Haziran'da ikinci bayramı kutlayacağız"

Bakan Özlü, 24 Haziran'da ikinci bayramı yaşayacaklarını belirtti.

24 Haziran'da zafer kutlaması yapılacağını vurgulayan Özlü, şunları kaydetti:

"Bugün bayram. Seçim süreci içerisindeyiz, inşallah 24 Haziran'da ikinci bayramı kutlayacağız. Bir dini bayram, bir de 24 Haziran'da AK Parti'nin zaferini kutlayacağız inşallah. Bu azimle ve bu inançla çalışıyoruz, daha çok çalışacağız, daha çok işler başaracağız."

Özlü, daha önce başka partilere oy veren vatandaşlardan da oy talep ettiklerini sözlerine ekledi.

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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Düzce

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