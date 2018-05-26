HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Bu şarkı burada bitmez demiştik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 15:26 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Akdağ: - "2002'de bu şarkı burada bitmez demiştik. Bugün 2018'deyiz, 24 Haziran'a hazırlanıyoruz. Dadaşlar, 24 Haziran, 'Vakit, Türkiye vakti.' diyeceğimiz zaman olacak"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "2002'de bu şarkı burada bitmez demiştik. Bugün 2018'deyiz, 24 Haziran'a hazırlanıyoruz. Dadaşlar, 24 Haziran, 'Vakit, Türkiye vakti.' diyeceğimiz zaman olacak." dedi.

Recep Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla partisince Erzurum'daki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Erzurum'un bugün bir başka güzel olduğunu söyledi.

Dadaşlar diyarının aynı gün hem Başbakan Yıldırım'ı hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırladığını ifade eden Akdağ, şöyle konuştu:

"Erzurum, siz bu meydana her geldiğinizde Başbakanımızı, Cumhurbaşkanımızı bağrınıza bastınız, her zaman AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın yanında durdunuz, helal olsun size Dadaşlar. 2002'de bu şarkı burada bitmez demiştik. Bugün 2018'deyiz, 24 Haziran'a hazırlanıyoruz. Dadaşlar, 24 Haziran, 'Vakit, Türkiye vakti.' diyeceğimiz zaman olacak. Bir şehrin futbol takımı eğer 3 sene içinde Süper Lig'e çıkmışsa bu şehrin inancını gösterir. Bu inancı 24 Haziran'da cümle aleme ilan etmeye hazır mısınız Erzurumlular?"

Akdağ, Erzurum'un, okunu Erdoğan'a çevirenlerin oyununu bozacağını belirterek Dadaşların Erdoğan'a olan bu sevgisini 24 Haziran'da bir daha göstereceğini kaydetti,

Recep Akdağ, mitinge yoğun ilgi gösterenlere teşekkür etti.

PARTNERDünyanın en zehirlisi Antalya'daDünyanın en zehirlisi Antalya'da
Menderes Belediyesi ile Büyükşehir arasında gerginlikMenderes Belediyesi ile Büyükşehir arasında gerginlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum miting Recep Akdağ

En Çok Okunan Haberler

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Kibariye ile Ali Küçükbalçık ilişkisinde olaylar! İşte o kadın!

Kibariye ile Ali Küçükbalçık ilişkisinde olaylar! İşte o kadın!

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin bayram yoğunluğu

Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin bayram yoğunluğu

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Muharrem İnce ve eşi alışverişe çıktı

Muharrem İnce ve eşi alışverişe çıktı

Herkesin içinde tekme tokat dayak attı!

Herkesin içinde tekme tokat dayak attı!

71 yaşında! Yaptığı şey kan dondurdu

71 yaşında! Yaptığı şey kan dondurdu

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.