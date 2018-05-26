Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "2002'de bu şarkı burada bitmez demiştik. Bugün 2018'deyiz, 24 Haziran'a hazırlanıyoruz. Dadaşlar, 24 Haziran, 'Vakit, Türkiye vakti.' diyeceğimiz zaman olacak." dedi.

Recep Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla partisince Erzurum'daki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Erzurum'un bugün bir başka güzel olduğunu söyledi.

Dadaşlar diyarının aynı gün hem Başbakan Yıldırım'ı hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırladığını ifade eden Akdağ, şöyle konuştu:

"Erzurum, siz bu meydana her geldiğinizde Başbakanımızı, Cumhurbaşkanımızı bağrınıza bastınız, her zaman AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın yanında durdunuz, helal olsun size Dadaşlar. 2002'de bu şarkı burada bitmez demiştik. Bugün 2018'deyiz, 24 Haziran'a hazırlanıyoruz. Dadaşlar, 24 Haziran, 'Vakit, Türkiye vakti.' diyeceğimiz zaman olacak. Bir şehrin futbol takımı eğer 3 sene içinde Süper Lig'e çıkmışsa bu şehrin inancını gösterir. Bu inancı 24 Haziran'da cümle aleme ilan etmeye hazır mısınız Erzurumlular?"

Akdağ, Erzurum'un, okunu Erdoğan'a çevirenlerin oyununu bozacağını belirterek Dadaşların Erdoğan'a olan bu sevgisini 24 Haziran'da bir daha göstereceğini kaydetti,

Recep Akdağ, mitinge yoğun ilgi gösterenlere teşekkür etti.

