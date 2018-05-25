AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Şimdi yeni bir oyun peşindeler. Bunlar bu oyuna başladılar. Dediler ki; 'nasıl olsa 2019'a kadar seçimler var, o arada biz Türkiye'yi ekonomik kıskaca alalım. Ekonomik olarak Türkiye'yi boğalım.' Türkiye için destanlar yazan AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü kesmek için böyle bir harekete giriştiler. Cumhurbaşkanımız bunu farketti, Sayın Bahçeli de destek verdi. Seçimler bu yüzden 24 Haziran'a alındı. Bu seçim alelade bir seçim değil." dedi. Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaretinde, cumhuriyet tarihinin en önemli seçiminin 24 Haziran seçimi olduğunu söyledi. Türkiye'nin güney sınırlarında terör devleti kurularak, gönül coğrafyası ile bağının koparılmak istendiğini belirten Eroğlu, 15 Temmuz'daki darbe girişimine rağmen bu oyunların boşa çıkarılması için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının başarıyla tamamlandığını dile getirdi. - "Bakıyorsunuz hemen şer ittifakı kuruyorlar"

Bu başarının Batı'yı rahatsız ettiğini anlatan Eroğlu, şöyle devam etti: "Şimdi yeni bir oyun peşindeler. Bunlar bu oyuna başladılar. Dediler ki; 'nasıl olsa 2019'a kadar seçimler var, o arada biz Türkiye'yi ekonomik kıskaca alalım. Ekonomik olarak Türkiye'yi boğalım.' Türkiye için destanlar yazan AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü kesmek için böyle bir harekete giriştiler. Cumhurbaşkanımız bunu farketti, Sayın Bahçeli de destek verdi. Seçimler bu yüzden 24 Haziran'a alındı. Bu seçim alelade bir seçim değil. Şimdi bakıyorsunuz hemen şer ittifakı kuruyorlar." Eroğlu, AK Parti'nin Türkiye'yi dünyada 17. büyük ekonomi haline getirdiğine dikkati çekerek, "IMF'ye borcumuz yok. Şimdi bir takım ekonomik baskılar yapmak istiyorlar. Ama millet bunun farkına vardı. İnşallah onu da aşacağız. Şu anda dünyanın en büyük havaalanını biz yapıyoruz. Batı çok rahatsız. Çünkü Türkiye dünyanın merkezi, İstanbul dünyanın merkezi. İnanmayan varsa gelsin ölçsün." diye konuştu. - "Atma Muharrem atma"

Bazı ülkelerin Türkiye'deki seçimlerle çok yakından ilgilendiğinin altını çizen Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yabancılar niçin Türkiye'deki seçimlerle ilgileniyor? Biz ABD'ki seçimlerle ilgileniyor muyuz? Hollanda veya Fransa niye ilgileniyor? Size ne? Bizde millet kimi isterse seçer ama yok öyle yapmayacaklar. Borsada oyun oynayacaklar. FETÖ'yü harekete geçirecekler. Milletin ferasetine güveniyorum. Oyunu bozacağız. Şurada kaç gün kaldı. 24 Haziran'a 29 gün kalmış. 29 gün, kapı kapı dolaşalım lütfen. Hemen buradan çıktıktan sonra en azından herkesin gönlünü almaya çalışalım, gayret edelim. Yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatalım. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız seçim beyannamesini ilan etti. 360 sayfalık bir kitap. Onlar ne yapacak, ne diyebilirler. Onların söyledikleri hava civa. Onların işi yıkmaktır, bozmaktır ama bizim işimiz gönül almak, bizim işimiz yapmaktır. Biz eskiden böyle çok atana derdik 'atma kardeşim atma'. Atma Muharrem atma. Bisiklete binmeye devam et. Ey Muharrem, biz 5 yaşında bisiklete biniyorduk. Sen yeni öğreniyorsun. Öğrenmeye devam et."

- "Önüne bir sürü engel koydular ama aşmasını bildi" Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Eroğlu, bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "2001 yılında Bülent Ecevit'e yapılanların aynısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılıyor" değerlendirmesini hatırlatması üzerine, "Maksat Türkiye’nin önünü kesmek. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan, tecrübeli ve büyük bir lider. Önüne bir sürü engel koydular ama aşmasını bildi." ifadelerini kullandı. - "İnşallah onların planları alt üst olacak" Seçimde her türlü hile ve desiseyi yaparak AK Parti'yi ve Erdoğan’ı saf dışı bırakmanın gayretinde olanların olduğunu aktaran Bakan Eroğlu, şunları söyledi: "Çünkü Türkiye, şimdiden çok olmaya başladı. Daha ileride 2023 yılında ne olacak diye ortada büyük bir endişe var. Çünkü biz yükselişteyiz. Onlar inişte. Şu anda tarihin kaderi değişiyor. Cenabı Allah’ın yardımı da bu milletle. Çünkü bu millet sadece kendisini düşünmüyor. Gönül coğrafyamızı da düşünüyor. Orta Asya bize bakıyor ve dua ediyor. Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu, Arakan ve Afrika'daki mazlum milletler ve insanlar bize bakıyor. Dolayısıyla bu seçim sadece bu milletin seçimi değil, gönül coğrafyamızın geleceği açısından da bir seçimdir. Bu yüzden Türkiye'nin önünü kesmek için yapılan bir takım planlardır. Ama onların planları varsa, Allah'ın da bir planı var. İnşallah onların planları alt üst olacak."