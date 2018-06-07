"Bu seçim bu ülke için bir beka meselesidir"

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Cumhurbaşkanımızın özellikle bu yeni dönemde Kürt kardeşlerimizin desteğine çok ihtiyacı var. Bakın biz bin yıldır bu topraklarda barış içerisinde, huzur içerisinde yaşadık. Hep birlikte Selahattin Eyübi'nin ordusunda yan yana mücadele verdik." dedi.

Bayrampaşa'daki bürokratlarla sahurda bir araya gelen Bakan Kaya, 15 Temmuz hain işgal girişimine millet olarak "dur" demekle aslında dünyaya bir ders verdiklerini söyledi.

Hem demokrasi hem de bu ülkenin üzerinde oyun oynamaya çalışanlara tarihi nitelikte bir ders verdiklerini aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"O FETÖ terör örgütü ve onların ipini elinde tutanlara dedik ki 'Ülkemizin üzerinde kimse oyun oynamaya kalkmasın.' Bu ülke istiklaline ve istikbaline, canı pahasına sahip çıktı. Az önce Bayrampaşa'da 15 Temmuz gecesinde, o hain işgal girişimini duyar duymaz, 'Anneciğim, bana izin ver dışarı çıkacağım' diye sokaklara çıkan, meydana çıkan Halil İbrahim kardeşimin annesini ziyarete gittim. Allah, o anneden, babadan razı olsun. 14 yaşındaki evlatları, vatan, bayrak sevgisiyle 15 Temmuz gecesi meydanlara koştu ve şehit düştü evladımız. Rabbim o anneden razı olsun. Anne bana dedi ki; 'Bakanım bana bir evlat verin, koruyucu aile olayım. Ufak bir erkek çocuğu olsun. Adını da Halil İbrahim koyayım. Onu da bu vatan için aynen Halil İbrahim gibi en iyi şekilde yetiştireceğime söz veriyorum.' dedi. Böyle anneler olduğu sürece bu ülkenin üzerine plan kuranların planları tutar mı? Tutmayacak Allah'ın izniyle."