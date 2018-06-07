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"Bu seçim bu ülke için bir beka meselesidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 05:38 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: - "Cumhurbaşkanımızın özellikle bu yeni dönemde Kürt kardeşlerimizin desteğine çok ihtiyacı var. Bakın biz bin yıldır bu topraklarda barış içerisinde, huzur içerisinde yaşadık. Hep birlikte Selahattin Eyyubi'nin ordusunda yan yana mücadele verdik" - "Vesayet odaklarını bu ülkeden temizleyelim. Bunun için, güçlü bir sistem değişikliği için anayasa değişikliği yapmak üzere milletimizin huzuruna gittik. 24 Haziran seçimleri seçimlerden bir seçim değil, bu seçim bu ülke için bir beka meselesidir"

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Cumhurbaşkanımızın özellikle bu yeni dönemde Kürt kardeşlerimizin desteğine çok ihtiyacı var. Bakın biz bin yıldır bu topraklarda barış içerisinde, huzur içerisinde yaşadık. Hep birlikte Selahattin Eyübi'nin ordusunda yan yana mücadele verdik." dedi.

Bayrampaşa'daki bürokratlarla sahurda bir araya gelen Bakan Kaya, 15 Temmuz hain işgal girişimine millet olarak "dur" demekle aslında dünyaya bir ders verdiklerini söyledi.

Hem demokrasi hem de bu ülkenin üzerinde oyun oynamaya çalışanlara tarihi nitelikte bir ders verdiklerini aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"O FETÖ terör örgütü ve onların ipini elinde tutanlara dedik ki 'Ülkemizin üzerinde kimse oyun oynamaya kalkmasın.' Bu ülke istiklaline ve istikbaline, canı pahasına sahip çıktı. Az önce Bayrampaşa'da 15 Temmuz gecesinde, o hain işgal girişimini duyar duymaz, 'Anneciğim, bana izin ver dışarı çıkacağım' diye sokaklara çıkan, meydana çıkan Halil İbrahim kardeşimin annesini ziyarete gittim. Allah, o anneden, babadan razı olsun. 14 yaşındaki evlatları, vatan, bayrak sevgisiyle 15 Temmuz gecesi meydanlara koştu ve şehit düştü evladımız. Rabbim o anneden razı olsun. Anne bana dedi ki; 'Bakanım bana bir evlat verin, koruyucu aile olayım. Ufak bir erkek çocuğu olsun. Adını da Halil İbrahim koyayım. Onu da bu vatan için aynen Halil İbrahim gibi en iyi şekilde yetiştireceğime söz veriyorum.' dedi. Böyle anneler olduğu sürece bu ülkenin üzerine plan kuranların planları tutar mı? Tutmayacak Allah'ın izniyle."

Dış güçlerin Türkiye'nin güçlenmesini istemediklerini aktaran Kaya, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'da bu millet dimdik durdu. Bu millet iradesine sahip çıktı. Ardından 16 Nisan referandumuyla dedik ki bu ülkenin üzerindeki bütün vesayet odaklarını bir kenara bırakalım. Vesayet odaklarını bu ülkeden temizleyelim. Bunun için, güçlü bir sistem değişikliği için anayasa değişikliği yapmak üzere milletimizin huzuruna gittik. 24 Haziran seçimleri seçimlerden bir seçim değil, bu seçim bu ülke için bir beka meselesidir. Bugün HDP'ye, CHP'ye Avrupa, kampanyalarına kucak açıyor. Hepsine izin veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın, AK Parti'nin kampanyasına izin vermiyorlar. Niçin vermiyorlar çünkü oyun çok açık artık ortaya çıktı."

"Kim bugün Türkiye’de ekonomik manipülasyonlara imza atıyor, döviz üzerinden algı operasyonları yapmaya kalkıyor?" diyen Kaya, "Ağustos ayında yapılacak olan kredi değerlendirme toplantısını Nisan'a çekiyorlar. Niçin? Çünkü Türkiye'de 24 Haziran'da seçim var. Ama bu millet bu oyunu gördü. Allah'ın izniyle 24 Haziran'da çok güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımıza destek olarak, mecliste de güçlü bir çoğunluğu elde ederek bunlara tarihi nitelikte bir ders vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kaya, daha sonra Bayrampaşa'da bir otelde bazı sivil toplum kuruluşu temsilceleri ve kanaat önderleri ile yine sahurda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini anlatan Kaya, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız pazartesi Bakanlar Kurulu'nda seçim çalışmalarımızı değerlendirirken bana dedi ki; 'Sen Kürt hemşehrilerimize gideceksin, benim özel selamımı ileteceksin. Ve bu seçimler için Kürt hemşehrilerimizden özel destek isteyeceksin.' Ben de 'Baş üstüne sayın Cumhurbaşkanım' dedim. Anne tarafından Ağrı Doğubeyazıtlıyım, o yüzden hemşehriyiz sizinle. Eşim de Hakkarili. Yani eş ve anne tarafından Doğulu bir kardeşinizim. Cumhurbaşkanımızın özellikle bu yeni dönemde Kürt kardeşlerimizin desteğine çok ihtiyacı var. Bakın biz bin yıldır bu topraklarda barış içerisinde, huzur içerisinde yaşadık. Hep birlikte Selahattin Eyyubi'nin ordusunda yan yana mücadele verdik. Selahattin Eyyubi'nin ordusunda mücadele edenlere bugün başka bir Selahattin eliyle bu ülkeyi karıştırmak istiyorlar."

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