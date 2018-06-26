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"Bu seçim güçlü Türkiye'nin tarihe vurduğu mühürdür"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 17:27 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "24 Haziran'da sandıktan çıkan güçlü karar, milli iradenin zaferi, demokrasinin bayramıdır. Bu seçim irade, erdem ve cesaretle yola çıkanların yazdığı bir başarı hikayesi, büyük ve güçlü Türkiye'nin tarihe vurduğu mühürdür"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "24 Haziran'da sandıktan çıkan güçlü karar, milli iradenin zaferi, demokrasinin bayramıdır. Bu seçim irade, erdem ve cesaretle yola çıkanların yazdığı bir başarı hikayesi, büyük ve güçlü Türkiye'nin tarihe vurduğu mühürdür." ifadesini kullandı.

Karaaslan, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran'da gerçekleştirilen seçime katılımın rekor düzeyde olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yüzde 87 oranındaki katılımın sadece önceki seçimlerin rekorunu kırmadığına dikkati çeken Karaaslan, dünyanın pek çok yerinde yüzde 50'yi ancak bulabilen katılımın çok üstünde oranla millet olarak 24 Haziran'da demokrasilerini daha da güçlendirme konusunda güçlü irade sergilediğini anlattı.

Karaaslan, 24 Haziran'ın Türkiye demokrasi tarihinde yeni bir dönemi başlattığını vurgulayarak, "24 Haziran'da sandıktan çıkan güçlü karar, milli iradenin zaferi, demokrasinin bayramıdır. Bu seçim irade, erdem ve cesaretle yola çıkanların yazdığı bir başarı hikayesi, büyük ve güçlü Türkiye'nin tarihe vurduğu mühürdür." açıklamasında bulundu.

Milletin adamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile milletin partisi AK Parti'ye verilen desteğin Türk milletinin büyüme ve kalkınmadan, eser ve hizmet siyasetinden yana olduğunu gösterdiğinin altını çizen Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bu sonuç milletimizin büyük ve güçlü Türkiye'den, tüm dünyanın gözleri önünde 'Dünya beşten büyüktür.' diyen iradeden yana saf tuttuğunun en önemli göstergesidir. Milletimizin güçlü desteğinin bizlere büyük sorumluluk yüklediği bilinciyle yeni dönemde daha çok çalışacak, projelerimizi hayata geçirmeye devam ederken hak ve özgürlükleri geliştirme konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz. Milletimizin oylarıyla açılan yeni dönemde güven ve istikrarla geleceğe umutla bakan bir Türkiye'yi Cumhurbaşkanımız, Meclis'imiz ve milletimizle birlikte şahlandıracak ve büyük hedeflerine ulaşmış bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz."

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