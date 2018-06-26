"Bu seçim güçlü Türkiye'nin tarihe vurduğu mühürdür"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "24 Haziran'da sandıktan çıkan güçlü karar, milli iradenin zaferi, demokrasinin bayramıdır. Bu seçim irade, erdem ve cesaretle yola çıkanların yazdığı bir başarı hikayesi, büyük ve güçlü Türkiye'nin tarihe vurduğu mühürdür." ifadesini kullandı.

Karaaslan, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran'da gerçekleştirilen seçime katılımın rekor düzeyde olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yüzde 87 oranındaki katılımın sadece önceki seçimlerin rekorunu kırmadığına dikkati çeken Karaaslan, dünyanın pek çok yerinde yüzde 50'yi ancak bulabilen katılımın çok üstünde oranla millet olarak 24 Haziran'da demokrasilerini daha da güçlendirme konusunda güçlü irade sergilediğini anlattı.

Karaaslan, 24 Haziran'ın Türkiye demokrasi tarihinde yeni bir dönemi başlattığını vurgulayarak, "24 Haziran'da sandıktan çıkan güçlü karar, milli iradenin zaferi, demokrasinin bayramıdır. Bu seçim irade, erdem ve cesaretle yola çıkanların yazdığı bir başarı hikayesi, büyük ve güçlü Türkiye'nin tarihe vurduğu mühürdür." açıklamasında bulundu.