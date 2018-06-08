İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "50 gramlık oy pusulası çok önemlidir. Bazen hükumetlere 'Buna ben bir ayar vereyim de bu sefer devam etsin. Biraz desteğini azaltayım.' derler ama bu seçim o seçim değildir. Bu seçim tam gaza basma seçimidir, hükümetin buradan güçlü çıkmak zorunda olduğu bir seçimdir." dedi.

Soylu, Esenler'de bir otomotiv firması bayisinde işçilerle bir araya gelerek, 24 Haziran seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de geçmişte vatandaşların temel hizmetleri almada dahi çok büyük sıkıntılar yaşadığını dile getiren Soylu, "Bugün 5 yıldızlı şehir hastaneleri yapıyoruz. Türkiye'yi sağlık turizm merkezi haline getireceğiz. İnsanımıza en yüksek sağlık hizmetini sunacağız." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'de bütün yatırımların ve hizmetlerin vatandaşın verdiği oyla yapıldığını aktararak, şunları söyledi:

"Milletin iradesiyle yapılıyor. Kararı ve yetkiyi veren milletin kendisidir. Bugün çocuklarımız karne aldı. Bizim yaşlarımızda 7 yaşın altında okula gitmek yasaktı. Biz öyleyken Avrupa'da hayat boyu öğrenme vardı, doğduğundan itibaren. 2002'de yüzde 11 olan anaokulu oranı yüzde 77'ler seviyesine geldi. Bir taraftan 'Ağaç yaşken eğilir.' diyoruz, bir taraftan 'İnsan 7'sinde neyse 70'inde odur.' diyoruz. Çocuklarımızı 7 yaşından önce eğitemiyoruz ve çocuklarımızdan dünyadaki yaşıtlarıyla rekabet bekliyoruz. Şimdi Türkiye 81 ilde üniversite kurdu. 500 bin öğretmen vardı, şu anda 902 bin öğretmen var. Bunlar ortada görünenler. Türkiye birçok sıkıntıyla karşı karşıya kaldı, Gezi, 17/25 Aralık, 6-7 Ekim, ardından 15 Temmuz fakat Türkiye büyümesinden hiç vazgeçmedi."