- "Bu seçim, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimidir"

Son yıllarda Türkiye'nin üzerine PKK, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin hepsinin salındığını belirten Çavuşoğlu, "Ancak buna Cumhurbaşkanımız 'topunuz gelin, alayınız gelin' şeklinde yanıt verdi. Güçlü Türkiye, artık bu tür tehditlere ve dayatmalara karşı boyun eğen bir ülke değildir." yorumunu yaptı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin birçok kurumuyla dünyanın her yerinde insani diplomasinin en güzel örneklerini verdiğini vurgulayarak, "241 elçiliğimiz oldu. Afrika'da 12'den 41'e çıktı, 50'ye çıkacağız, hedefimiz bu. Latin Amerika'nın her yerine büyükelçilik açacağız. ASEAN bölgesinde sadece Laos'ta yoktu, oraya da açacağız. Her yerde var olacağız. 16 boyunca bunlarla mücadele ederken dünyaya bu açılımları yaptık." dedi.

- "Barış ve istikrar için sözümüzü yükselttik"

"Barış ve istikrar için sözümüzü yükselttik. Yeni sistemle Türkiye sıçrama yapacak. Bugüne kadar yaptıklarımız bizim temelimizdir." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, "Çünkü bizim hedeflerimiz var. Recep Tayyip Erdoğan’dan başka bir vizyonu olan, ortaya bir rakam koyan var mı? Böyle bir vizyonları yok." diye konuştu.