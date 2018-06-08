"Bu seçim yıkmak isteyenlerle, yapmak isteyenlerin seçimidir"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Bu seçim geri gitmek isteyenlerle, ileri gitmek isteyenlerin seçimidir. Bu seçim yıkmak isteyenlerle, yapmak isteyenlerin ve yapanların seçimidir. Bu seçim Türkiye'nin bütün milli güçlerini birleştirerek, milli imkanlarıyla daha ileriye gidip güçlü olmasını sağlamak isteyenlerle, Türkiye'nin bazı Türkiye düşmanı unsurlara göz kırpanlar arasında geçen bir seçimdir. Millet inşallah Cumhur İttifakı ile birlikte büyük bir şekilde, büyük bir patlamayla Türkiye'nin önünü açacak. 24 Haziran yeni Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin onurlu dönüm noktalarından birisi olacaktır." dedi. Seçim çalışmaları kapsamında Bağcılar Sancaktepe Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Kurtulmuş, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisi için destek istedi. Kurtulmuş, meydanda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve AK Parti'nin seçim stantlarını ziyaretinin ardından partisinin seçim otobüsünde vatandaşlara hitap etti.

24 Haziran'da Türkiye'nin bir kere daha seçime gideceğini hatırlatan Kurtulmuş, Türkiye'nin demokrasisinin sürekli ileriye doğru gittiğini ve geliştiğini söyledi. Bu seçimde 16 Nisan'da verilen kararın gereğinin yerine getirildiğini aktaran Kurtulmuş, "Yani 16 Nisan'da bu millet artık eski sistemin devam etmemesi gerektiğini, yeni bir yönetim modeline ihtiyacımız olduğuna karar verdi. Referandumda 'Evet' diyerek sandıklardan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini çıkardınız. Şimdi bu sistemin ilk seçimini, ilk uygulamasının yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ve onun partisi AK Parti'yi her iki seçimde de sandıklardan açık ara çıkarmaya hazırız, inşallah çıkartacağız." diye konuştu. Vatandaşlardan eşlerine, dostlarına, komşularına ve akrabalarına niçin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy vermeleri gerektiğini anlatmalarını isteyen Kurtulmuş, ihmal etmeden herkese anlatarak, Türkiye'nin bu badireyi aşmasını ve daha ileriye gideceği bir imkanın millet tarafından yeniden tanınmasını sağlamış olacaklarını kaydetti.

- "Bu millet Tanzimat'tan bu yana hep ileriye gitmiştir" Seçim kampanyası ilerledikçe bazı partiler "Bize oy verir seçerseniz biz eski sisteme geri döneceğiz" dediklerini aktaran Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı, öyle mi? Bu aziz millet Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini laf olsun diye değil, fantezi olsun diye değil, siyasi bir zorunluluk olduğu için Türkiye'nin daha güçlü yürümesi şart olduğu için bu değişikliğe imza attı. Bu anlamda yaşı çok genç kardeşler var, onlar hatırlamaz ama yaşı müsait olanlar hatırlar. Türkiye geçmişte nice günler gördü. Kurulamayan hükümetler oldu aylarca. Şurada az ilerde Yeşilköy'de Güneş Motel faciası yaşandı. Adalet Partisi (AP) ile CHP'nin oyları eşit, ikisi de hükümet kuramıyor. AP'den 11 milletvekilini parayla satın aldılar, CHP iktidar oldu. 1980 öncesini söylüyorum. 1950'de rahmetli Menderes'in iş başına geldiği seçimden bu yana 68 yıl geçti. Bu 68 yılda Türkiye'de hükümetlerin ortalaması sadece ve sadece 19 aydır. 19 ayda Türkiye yönetilmez. Yönetim krizleriyle karşı karşıya kalır. Onun için Türkiye yönetim sisteminin Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine döndürülmesi için milletten izin alındı. Milletin reyine başvuruldu ve millet 'tamam' dedi, kararını verdi. Şimdi milletin kararı ortada yokmuş gibi bazı partiler 'Bize oy verirseniz eskiye döneceğiz' diyorlar. Diyorlar da nereye döneceklerini de bilmiyorlar. Birisi 'Parlamenter sisteme döneceğiz' diyor. Öteki 'Güçlendirilmiş parlamenter sisteme döneceğiz' diyor. Önce bir kere buna karar verin. Bu millet Tanzimat'tan Meşrutiyet'ten bu yana hiçbir şekilde geri dönmemiş, geriye vitese takmamış, hep ileriye gitmiştir."

- "Erdoğan ve AK Parti karşıtlığından hiçbir fayda gelmez" Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Şöyle biraz da insaflı baktığınız zaman Sayın İnce'ye de haksızlık oluyor. Gariban deyince kızıyor ama o taraftan söyleyerek söylüyorum, garibim koşturuyor oradan oraya konuşuyor değil mi? Onun genel başkanı 'Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri döneceğiz' diyor. Arkadaş parlamenter sisteme geri döneceksen, niye adamı meydanlara saldın da fellik fellik dolaşıp Cumhurbaşkanlığı kampanyası yürüttürüyorsun? Ondan sonra birkaç ay evvel 'Bu cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 60-70 oy alırız' diyorsun. Şimdi İnce meydanlara çıkınca da 'Yüzde 28, yüzde 30-32 alır en fazla' diyorsun. CHP ve yanındaki ittifakın küçük ortakları da biliyorlar ki, CHP'nin adayının seçilmesi mümkün değil. Onun için kendi genel başkanı bile 'Yüzde 30 falan alırız' diyor. Ya yüzde 30'la cumhurbaşkanı seçilmiyor. Yüzde 50+1'le seçiliyor. Bu millet yüzde 50+1'i Recep Tayyip Erdoğan'a verecek ve onu cumhurbaşkanı seçecek." değerlendirmesini yaptı.

Seçim kampanyası arttıkça konuşmalar başladığını ve herkesin ne olduğunun ortaya çıktığına işaret eden Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Diyorsun ki, 'Sen ne yapacaksın kendini anlat?' Muhalefet kendini anlatmıyor. 'Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin?' diyor. Öyle mi? Böyle bir şey olmaz. Ya sen kendini anlat neye karşı olduğunu değil, kendinin ne olduğunu anlat. Erdoğan ve AK Parti karşıtı bir cephe oluşturmaya çalışıyorlar. Bu memlekete Erdoğan ve AK Parti karşıtlığından hiçbir fayda, yarar gelmez. Bizim avantajımız ne? Biz pozitif kampanya yapıyoruz. 16 yıldır yaptıklarımızı anlatıyoruz. Onları da referans göstererek daha ileride neler yapacağımızı anlatıyoruz. Onlar ne yapıyor? Yaptırmayacaklarını anlatıyor. 'Onu da yaptırmayacağız, fabrikaları da yaptırmayacağız, otomobil de yaptırmayacağız…' Yahu senin feriştahın zaten 1960’lı yıllarda Türkiye'ye yerli otomobil yaptırmadı. 1940'lı yıllarda Türkiye'nin yerli uçağını yaptırmadı. 1978'de Türkiye'nin harp sanayisini, uçak sanayisini kurdurmadı. Bunları hep beraber yaşadık. Bu millet yapmayacak olanlara değil, bu millet yıkacak olanlara değil, bu millet yapımı durduracak olanlara değil, bu millet yapanlara verir, bu millet kendisine hizmet edenlere oy verir ve onları asla unutmaz."

En üst teknolojilerde bile rekabet edebilen bir Türkiye'yi kuracaklarını belirten Kurtulmuş, 'Yapacağız' derken hikaye anlatmadıklarına işarete ederek, Marmaray'ı, hızlı trenleri, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osmangazi'yi, Çanakkale'de temeli atılan Çanakkale Köprüsü'nü, Türkiye'nin dört bir tarafında daha da ileriye giden fabrikaları ve yatırımları örnek gösterdiklerini anlattı. - "24 Haziran güçlü Türkiye'nin onurlu dönüm noktalarından birisi olacaktır" Adnan Menderes'in Türkiye'ye büyük hizmetler yaptığını, bu hizmetlerinin bedelini darağacında ödediğini hatırlatan Kurtulmuş, milletin kendine hizmet edenleri unutmayacağını vurgulayarak, Adnan Menderes'in, Turgut Özal'ın, Necmettin Erbakan'ın ve Muhsin Yazıcıoğlu'nu unutmadığını belirtti. Bir vatandaşın Ordu'da denizin üzerine yapılacak havaalanını sorması üzerine Kurtulmuş, "Ordudaki havaalanı dünyada denizin üstüne yapılan, tamamı denizin üstüne yapılan ikinci havaalanıdır. Avrupa'da denizin üstünde olan tek havaalanıdır. Dünyanın sayılı havaalanlarından birisidir. Birkaç sene alır Rize'de de olacak. Ordu havaalanı yapılırken o muhalefetin neler dediğini hatırlıyoruz. Ordulular da hatırlıyor. Yapılınca da şimdi hepsi gelip o hizmetlerden istifade ediyor." ifadelerini kullandı.