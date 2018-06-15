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"Bu seçimde sistem değişiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 22:45 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü : - "Bu seçim, Türkiye'de yeni sistemin yürürlüğe gireceği ilk seçim olacak. Diğer seçimlerden farklı, diğer seçimlerde hükümetler değişirdi veya değişmezdi. Bu seçimde sistem değişiyor" - "(Yerli otomobil) Artık içten yanmalı motorların sonuna geldik, elektrikli, egzoz emisyonu sıfıra yakın, sessiz çalışan, yakıt tüketimi çok düşük otomobil sistemine çalışıyoruz"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 24 Haziran seçimlerine ilişkin, "Bu seçim, Türkiye'de yeni sistemin yürürlüğe gireceği ilk seçim olacak. Diğer seçimlerden farklı, diğer seçimlerde hükümetler değişirdi veya değişmezdi. Bu seçimde sistem değişiyor." dedi.

Özlü, Düzce'nin Çilimli ve Gölyaka ilçelerinde düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı.

Gölyaka ilçesinde konuşan Bakan Özlü, 24 Haziran seçimlerinin diğer seçimlerden farklı olduğunu, Türkiye'de yeni bir sistemin hayata geçeceğini söyledi.

Bakan Özlü, bu sistemi daha çok çalışmak, daha hızlı çalışmak ve kamu hizmetlerini daha hızlı görmek için getirdiklerini belirterek, "24 Haziran yeni sistemin başlangıcı olacak. Dolayısıyla bu seçim, Türkiye'de yeni sistemin yürürlüğe gireceği ilk seçim olacak. Diğer seçimlerden farklı, diğer seçimlerde hükümetler değişirdi veya değişmezdi. Bu seçimde sistem değişiyor. Yaptığımız ve yapacağımız işler var. 16 yıldır iktidardayız, 16 yılda, 80 yılda yapılamayanların 2-3 katı işler yaptık. Bölünmüş yollar, 6 bin kilometre yol vardı, 26 bin kilometre yol biz yaptık. Bundan sonraki süreçte de, bir şey yapılacaksa emin olun ki bunu yine AK Parti yapar." şeklinde konuştu.

"Bizim partimizin, siyasi kadromuzun farkı çalışkan bir kadro olmamızdır. Biz bütün işlerimizi hesaba, kitaba dayalı olarak yaparız." diyen Özlü, şunları kaydetti:

"Asla ve kat’a hesapsız, kitapsız hiçbir iş yapmayız. Diğer partilere bakıyoruz, hiçbir hesap, kitap yok. Hiçbiri hesaba, kitaba dayanmıyor. Örneğin CHP’nin seçim beyannamesinin, yapılan vaatleri dikkate aldığınızda 200 ila 400 milyar lira arasında bir tutar ortaya çıkıyor, hiçbir hesap, kitap yok. Nereden, nasıl vereceksin, nasıl ve nereden bulacaksın? Biz vizyoner bir partiyiz, bizim 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz var. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye’nin şahlandığını, ayağa kalktığını ve gayrisafi milli hasılasının ikiye katlayacağımızı hep beraber göreceğiz."

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- Muharrem Bey dersine çalışmıyor"

Özlü, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yerli otomobil ile ilgili sözlerine ilişkin şunları söyledi:

"Muharrem Bey konuşuyor, anlatıyor. Bakın, 'Ben bu projeyi durduracağım. Ben bunun beynini yapacağım, kaporta yapmayacağım’ dedi. Muharrem Bey dersine çalışmıyor. Bizim yürüttüğümüz projede, elektrikli ve akıllı sürüş sistemlerine sahip otomobil tasarlıyoruz. Tüm dünyadaki trend elektrikli otomobile doğrudur. Amerika'da, Çin’de, Avrupa’da, tüm şirketler yeni teknolojiler peşinde koşuyor. Artık içten yanmalı motorların sonuna geldik, elektrikli, egzoz emisyonu sıfıra yakın, sessiz çalışan, yakıt tüketimi çok düşük otomobil sistemine çalışıyoruz. Üzerinde çalıştığımız proje bu şekilde bir projedir. Dersine çalışmayan, karnından konuşan, yuvarlak laflarla ortamı savuşturan insanlara itibar etmeyin."

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