Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 24 Haziran seçimlerine ilişkin, "Bu seçim, Türkiye'de yeni sistemin yürürlüğe gireceği ilk seçim olacak. Diğer seçimlerden farklı, diğer seçimlerde hükümetler değişirdi veya değişmezdi. Bu seçimde sistem değişiyor." dedi.

Özlü, Düzce'nin Çilimli ve Gölyaka ilçelerinde düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı.

Gölyaka ilçesinde konuşan Bakan Özlü, 24 Haziran seçimlerinin diğer seçimlerden farklı olduğunu, Türkiye'de yeni bir sistemin hayata geçeceğini söyledi.

Bakan Özlü, bu sistemi daha çok çalışmak, daha hızlı çalışmak ve kamu hizmetlerini daha hızlı görmek için getirdiklerini belirterek, "24 Haziran yeni sistemin başlangıcı olacak. Dolayısıyla bu seçim, Türkiye'de yeni sistemin yürürlüğe gireceği ilk seçim olacak. Diğer seçimlerden farklı, diğer seçimlerde hükümetler değişirdi veya değişmezdi. Bu seçimde sistem değişiyor. Yaptığımız ve yapacağımız işler var. 16 yıldır iktidardayız, 16 yılda, 80 yılda yapılamayanların 2-3 katı işler yaptık. Bölünmüş yollar, 6 bin kilometre yol vardı, 26 bin kilometre yol biz yaptık. Bundan sonraki süreçte de, bir şey yapılacaksa emin olun ki bunu yine AK Parti yapar." şeklinde konuştu.