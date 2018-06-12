AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "Türkiye çok önemli bir eşikte bulunuyor. Bu seçimler Türkiye'nin gelecek 100 yılını şekillendirecek." dedi.

Ataş, Antalya Büyükşehir Belediyesinin Akseki ilçesinde düzenlediği iftar programında, ramazan ayında birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin sergilendiğini belirtti.

AK Parti'nin 16 yıldır önemli hizmetlere imza attığına değinen Ataş, Türkiye'nin önemli bir süreci yaşadığını, seçimin ülkenin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Mustafa Ataş, "Onun için işimizi sağlam tutmamız gerekiyor. İnşallah 24 Haziran'da da demokrasi bayramımız olur. Türkiye çok önemli bir eşikte bulunuyor. Bu seçimler Türkiye'nin gelecek 100 yılını şekillendirecek. Yapacak çok iş var. Bazı çevreler bizi engellemeye çalışsa da milletimizden aldığımız destek ve dualarla, masum ve mazlum milletin dualarıyla bu kutlu yolculuğu yürümeye devam edeceğiz. Hiçbir güç bizim bu yürüyüşümüzü engelleyemeyecek, önümüzü kesemeyecekler." diye konuştu.