Bu sefer uyarı Meteoroloji'den değil İBB'den geldi! Pazar gününe dikkat

Meteorolojik tahminlere göre pazar günü rüzgarın poyraz (kuzey-doğu) yönünden sert, aralıklarla kuvvetli şekilde (10-40km\s) etkili olacağı ve Karadeniz'de dalga yüksekliğinin 1 metreye çıkabileceğinin tahmin edilmekte olduğu vurgulanırken, Karadeniz kıyılarında denize girmenin can güvenliği bakımından büyük risk oluşturacağı belirtildi.
Açıklamada ayrıca şu ifadelere de yer verildi; "Özellikle Şile'de; Ayazma, Uzun Kum, Kabakoz, Ağva, Kurfalı, Beykoz'da; Riva, Arnavutköy'de; Karaburun, Ağaçlı, Çatalca'da; Çilingoz,Ormanlı, Karacaköy sahilinde esen rüzgarların denizi kabartması ve rip akıntısı (çeken akıntı) oluşturmaktadır. Vatandaşların cankurtaran ekiplerinin görev yaptığı 38 plajda denize girmeleri ve cankurtaranların uyarılarına dikkat etmeleri hayati açıdan önem taşıyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi plaj can kurtarma ekipleri bugün 250 boğulma olayına müdahale etti. Cankurtaran olmayan yerlerde denize girmeyiniz" denildi.
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