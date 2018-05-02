Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, "Bu sene yayla ve meraları serbest bıraktık. Dolayısıyla, turizm, tarım, hayvancılık, yeni sanayi yatırımları ve devletin yapacağı yatırımlarla bu şehir, Türkiye'de ilk 10'a girmeye aday. İnşallah terörün tamamen minimize edilmesi ve ortadan kaldırılmasıyla bu hedefler çok uzak değil." dedi. Zorluoğlu, önceki yıllarda yaşanan terör olaylarıyla gündeme gelen İpekyolu ilçesindeki Hacıbekir Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak Gevdan Aşireti kanaat önderi Mehmet Aslan'ın evinde mahalle muhtarları ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Zorluoğlu, özel sektörün yatırım yapması için huzur ortamının şart olduğunu anlattı. - "Güvenli bir şehir imajı çizildi" Van'ın birkaç yıldır artan huzur ortamına sahip çıkması ve kentte huzur ortamının sürekli hale getirilmesi gerektiğini belirten Zorluoğlu, "Sağlanan huzur ortamıyla Van hareketlendi. Geçtiğimiz yıl caddeleri, sokakları, deniz kenarları cıvıl cıvıl ve insanlarla doluydu. Gece geç saatlere kadar insanların sokaklarda alışveriş yaptığı güvenli bir şehir imajı çizildi." diye konuştu.

Zorluoğlu, geçen yıl 1 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist ağırladıklarını, bu durumun da şehrin ekonomisi, esnafı ve ticaretle uğraşan erbabına çok ciddi katkılar sağladığını söyledi. - "Şehir ileriye doğru bir adım attı" Van'ın ulusal ve uluslararası basında dikkati çeken bir noktaya geldiğini ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti: "Van farklı bir yere doğru gidiyor. Sanayi yatırımcıları, Van'da huzur ortamıyla yeni yatırımların peşine düştü. İnşallah bu huzur ortamının devam etmesiyle yeni yatırımlar gelecek ve bu yatırımlarla işsizlerimiz daha fazla iş bulacaklardır. 2 bin 200 İş-Kur personeli aldık. Tamamını da kura ile belirledik. Personel alırken ekonomik durumu yetersiz olan yerlerden almaya gayret göstereceğiz. Hacıbekir Mahallemiz de bu yerlerden bir tanesi olacak. İnşallah beraber çalışarak bu şehrin kazandığı bu ivmeyi daha da yukarılara taşıyacağız. Şehirde şu an bir umut var. Sokağa çıktığımda vatandaşlarımdan bunu dinliyorum. Şehir ileriye doğru bir adım attı. İnşallah ileriye doğru daha büyük adımlar atacağız ve bu şehir, daha modern, kalkınmış ve müreffeh hale gelecek."