"Bu şehri yeniden teröre teslim etmeyeceğiz"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, "Van artık terör olaylarıyla, bombalı saldırılarla, ölümlerle değil, yerli-yabancı turistleriyle, gelişen ve büyüyen ekonomisiyle, çiftçilerimizin istifadesine sunulan yaylalarıyla ülke gündeminde yer alıyor." dedi.

Zorluoğlu, merkez ve ilçelerde görev yapan muhtarlarla iftar programında bir araya geldi.

Edremit ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda konuşan Zorluoğlu, muhtarların hem merkezi hem de yerel idarenin temsilcileri olduğunu belirterek, Van'ın gerçek belediyecilikten, belediye hizmetlerinden mahrum kaldığını ifade etti.

Kentin uzun zamandır hasret kaldığı belediye hizmetlerini tekrar vatandaşlarla buluşturmak için büyük bir gayret gösterdiklerini anlatan Zorluoğlu, göreve başladıkları ilk günden bu yana birikmiş yerel sorunları çözdüklerini kaydetti.

Zorluoğlu, "Kısa süre içerisinde çok mesafe katettik. 2018 yılında da çok önemli projeleri hayata geçireceğiz. Çok şükür Van artık terör olaylarıyla, bombalı saldırılarla, ölümlerle değil, yerli-yabancı turistleriyle, gelişen ve büyüyen ekonomisiyle, çiftçilerimizin istifadesine sunulan yaylalarıyla ülke gündeminde yer alıyor. Bu huzur ortamına sahip çıkmamız lazım, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceklerine sahip çıkmamız lazım, hep birlikte daha müreffeh, daha kalkınmış ve daha gelişmiş bir Van hedefine doğru emin adımlarla yürümemiz lazım. Bu şehri yeniden karanlığa, acıya, şiddete, teröre teslim etmeyeceğiz. Onun için tüm muhtarlarımızdan sonuna kadar destek bekliyorum." diye konuştu.

Vali Zorluoğlu, daha sonra muhtarları dinledi.

Programa, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, kurum amirleri, belediye yetkilileri katıldı.

