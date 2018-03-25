"Bu Senin Adın" sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Bahreyn'li kaligrafi sanatçısı Abbas Yusuf'un eserlerinden oluşan "Bu Senin Adın" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Filistinli şair Mahmud Derviş anısına oluşturulan sergi, Bağımsız Sanat Vakfı'nda açıldı.

Abbas Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1994'ten bu yana bütün sergilerini önemli bir isme ithaf ettiğini söyledi.

Mahmut Derviş'in her zaman Kudüs'ü savunan biri olduğunu aktaran Yusuf, "Biz Kudüs'ü ve Filistin'i seviyoruz. Filistin'i savunmak çok önemli ama bu sadece silahla olmaz. Biz Filistin'e kültür ve sanatla da destek olabiliriz." dedi.

Yusuf, sergideki eserlerin içerisinde Derviş'in şiirlerinden parçalar yer aldığını belirterek, resimlerdeki mısraları genellikle sanat, barış, tarih ve insanlık konularından seçtiğini dile getirdi.

İlk kez 40 yıl önce İstanbul'a gelen Yusuf, şunları kaydetti:

"Resimlerimi Türkiye'deki sanatseverlerle buluşturmuş olmaktan dolayı çok mutluyum. Aslında hala öğrenciyim ve buradaki sanat ortamından da bir şeyler öğreniyorum. Savaştan uzakta barış içinde yaşamalıyız. Mahmut Derviş bir şiirinde 'Yenildin bütün sanatlara ey ölüm.' der. Ben de sanatımla her zaman ve her yerde insan haklarını savundum ve bu resimleri onun şiirlerini dinleyerek yaptım."