"Bu sergi, sanatseverleri farklı dünyalara taşıyacak"

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Canan Demirel, Esra Karaduman, Hilal Arpacıoğlu ve Yasemin Akyol tarafından deneysel olarak hazırlanılan "Deneysel-Geleneksel" adlı minyatür sergisi, 2 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak. Caddebostan Kültür Merkezi PerformansBir katında açılacak olan serginin küratörü Ceylan Harmancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide tarzları birbirinden oldukça farklı olan dört sanatçıyı bir araya getirdiklerini söyledi. - "Özgün tarzlarını, bu sergide ortaya koyuyorlar" Harmancı, sergide yer alan sanatçıların geleneksel sanatlar alanında eğitim aldıklarını belirterek, "Geçmişte içselleştirdikleri teknikleri, klasik sanatların katı kurallarına bağlı kalmadan, yeni deneysel çalışmalarında özgürce kullanarak edindikleri özgün tarzlarını, bu sergide ortaya koyuyorlar." dedi. Sanatçıların yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli koleksiyonlarda eserlerinin bulunduğuna işaret eden Harmancı, "Özgün tarz, renk ve bakış açıları ile sanatseverleri farklı dünyalara taşıyacak olan sergide, ince detaylar barındıran, farklı yorum ve malzemelerle oluşturulan tasarımlarla, minyatür sanatının şiirsel anlatımı ön plana çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Harmancı, sergide eserleri yer alan sanatçılardan Canan Demirel'in yeniliklere açık bir bakış açısına sahip olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti: "Demirel, grafik tasarım tecrübesine minyatür tekniklerini de katarak günümüze uyarladığı çalışmalar yapmaktadır. Klasik minyatürde sıkça rastlanan istifleme yönteminin aksine çarpıcı bir sadelikle, minimalist grafiksel tasarımların içinde olağanüstü bir detayla Bizans'ı, Osmanlı'yı ve günümüzü yorumluyor." - "Minyatürü şiirsel bir biçimde ele alıyor" Sanatçı Esra Karaduman'ın da tarihi olayları belgeleyen ve bir kitap sanatı olan minyatürü, sergide farklı bir bakış açısıyla, şiirsel biçimde ele aldığı yorumunda bulunan Harmancı, "Günümüzde tablo niteliği taşıyan eserlerinde kitaplardan kendi ruhuna değen satırların yansımalarını nakşediyor." diye konuştu. Harmancı, sanatçı Hilal Arpacıoğlu'nun da eserlerindeki ilhamı doğadan aldığına vurgu yaparak, şunları anlattı: "Arpacıoğlu, salyangozların yaratılışını, doğayı ve hayatı en iyi anlatacak imge olarak seçmiştir. Sürrealist bir tarz ile geleneksel öğeleri uyumlu bir biçimde harmanlayan sanatçı, hayatı sorgularken günümüz sıkıntılarını alegoriler kullanarak resmediyor."