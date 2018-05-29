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"Bu sergi, sanatseverleri farklı dünyalara taşıyacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 11:58 | Son Güncelleme

Sanatçı Canan Demirel, Esra Karaduman, Hilal Arpacıoğlu ve Yasemin Akyol tarafından deneysel olarak hazırlanılan "Deneysel-Geleneksel" adlı minyatür sergisi 2 Haziran'da Caddebostan Kültür Merkezi PerformansBir katında açılacak - Serginin küratörü Ceylan Harmancı: - "Özgün tarz, renk ve bakış açılarıyla sanatseverleri farklı dünyalara taşıyacak olan sergide, ince detaylar barındıran, farklı yorum ve malzemelerle oluşturulan tasarımlarla, minyatür sanatının şiirsel anlatımı ön plana çıkıyor"

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Canan Demirel, Esra Karaduman, Hilal Arpacıoğlu ve Yasemin Akyol tarafından deneysel olarak hazırlanılan "Deneysel-Geleneksel" adlı minyatür sergisi, 2 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak.

Caddebostan Kültür Merkezi PerformansBir katında açılacak olan serginin küratörü Ceylan Harmancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide tarzları birbirinden oldukça farklı olan dört sanatçıyı bir araya getirdiklerini söyledi.

- "Özgün tarzlarını, bu sergide ortaya koyuyorlar"

Harmancı, sergide yer alan sanatçıların geleneksel sanatlar alanında eğitim aldıklarını belirterek, "Geçmişte içselleştirdikleri teknikleri, klasik sanatların katı kurallarına bağlı kalmadan, yeni deneysel çalışmalarında özgürce kullanarak edindikleri özgün tarzlarını, bu sergide ortaya koyuyorlar." dedi.

Sanatçıların yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli koleksiyonlarda eserlerinin bulunduğuna işaret eden Harmancı, "Özgün tarz, renk ve bakış açıları ile sanatseverleri farklı dünyalara taşıyacak olan sergide, ince detaylar barındıran, farklı yorum ve malzemelerle oluşturulan tasarımlarla, minyatür sanatının şiirsel anlatımı ön plana çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Harmancı, sergide eserleri yer alan sanatçılardan Canan Demirel'in yeniliklere açık bir bakış açısına sahip olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Demirel, grafik tasarım tecrübesine minyatür tekniklerini de katarak günümüze uyarladığı çalışmalar yapmaktadır. Klasik minyatürde sıkça rastlanan istifleme yönteminin aksine çarpıcı bir sadelikle, minimalist grafiksel tasarımların içinde olağanüstü bir detayla Bizans'ı, Osmanlı'yı ve günümüzü yorumluyor."

- "Minyatürü şiirsel bir biçimde ele alıyor"

Sanatçı Esra Karaduman'ın da tarihi olayları belgeleyen ve bir kitap sanatı olan minyatürü, sergide farklı bir bakış açısıyla, şiirsel biçimde ele aldığı yorumunda bulunan Harmancı, "Günümüzde tablo niteliği taşıyan eserlerinde kitaplardan kendi ruhuna değen satırların yansımalarını nakşediyor." diye konuştu.

Harmancı, sanatçı Hilal Arpacıoğlu'nun da eserlerindeki ilhamı doğadan aldığına vurgu yaparak, şunları anlattı:

"Arpacıoğlu, salyangozların yaratılışını, doğayı ve hayatı en iyi anlatacak imge olarak seçmiştir. Sürrealist bir tarz ile geleneksel öğeleri uyumlu bir biçimde harmanlayan sanatçı, hayatı sorgularken günümüz sıkıntılarını alegoriler kullanarak resmediyor."

Sanatçı Yasemin Akyol'un ise eserlerinde İstanbul temasını ağırlıklı olarak işlediğini aktaran Harmancı, "Akyol, hayalindeki kenti bir nara benzetiyor. Minyatür isminin, Latince kırmızı ile boyama anlamına gelen 'miniare' kelimesinden türetilmiş olduğunu hatırlarsak, Akyol'un eserlerinde ayrı bir yer tutan kırmızının tonlarının klasik minyatürün yansımaları olduğu da düşünülebilir." dedi.

Harmancı, ayrıca sergiden elde edilen gelirin bir kısmının "Güneş Umuttur" projesine bağışlanacağına dikkati çekerek, şu ifadeleri sözlerine ekledi:

"Benimle birlikte güzelliği ve iyiliği de paylaşmayı seven ve arzu eden sanatçılar, 'Güneş Umuttur' grubu ile el ele, sanat eserleri satışlarından köy okullarında okuyan ihtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor. Ramazan ayında, çorbada tuzum olsun diyenleri bekliyoruz."

Yaklaşık 50 yeni eserin yer alacağı sergi, 7 Haziran'a kadar görülebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Karaduman Hilal Arpacıoğlu Canan Demirel Deneysel – Geleneksel minyatür sergisi Yasemin Akyol

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