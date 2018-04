Bu sese kulak verin: Atık sektöründe yangın var

Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneği (TÜDAM) Başkanı Vedat Kılıç, geri dönüşüm sektöründe çok ciddi ve kalıcı hasarların oluşacağı, son derece kırılgan bir döneme girildiğini vurguladı. Başkan Kılıç, “Türkiye’ye her ay ithal edilen atık miktarı gittikçe artmaya başladı. Acil önlemler alınmazsa, ülkemiz dünyanın çöplüğü haline gelecek” dedi.

Türk kamuoyunun yeni yeni gündemine gelen ‘geri dönüşüm’ sektöründe ciddi sorunlar yaşanıyor.

Dünya’da sektörün önemli bir kısmını elinde bulunduran Çin, ülkeye ithal ettiği atıklardan dolayı elde edilen geri dönüşümlü ürünlerin, çevre kirliliğine yol açtığını fark etmesiyle belirli bir oranın üzerinde kirliliğe sahip olan atık ithalatını yasakladı.

6 MİLYON TON AKIYOR

Çin Hükümeti’nin bu kararından sonra Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülke ortaya çıkan atıklara baş edebilmek için formül ararken, 6 milyon ton gibi atığın aralarında Türkiye’nin de bulunduğu az gelişmiş ülkeler olan Hindistan, Pakistan, Vietnam, Kamboçya ve Malezya’ya gönderildiği ortaya çıktı.

TÜDAM HAREKETE GEÇTİ

Her geçen gün büyüyen bu sorun karşısında ‘Değerlendirilebilir Ankara Atık Malzemeler Sanayicileri Derneği’ (TÜDAM) ‘ortak akıl- ortak fikir’ ile çözüm arayışına girdi. 20 Nisan 2018 Cuma günü saat 09.30’da Point Hotel’de ‘Atık Sektöründe yangın var! Türkiye Dünya’nın Çöplüğü Olmasın’ konulu bir toplantı düzenleyeceklerini belirten TÜDAM Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Kılıç, katkı vermek isteyen ilgili tüm kurum ve kuruluş temsilcilerini etkinliğe davet etti.

BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALINMALI

Türkiye’de Haziran ayına kadar bir takım önlemlerin alınması gerektiğini aksi takdirde geri dönüşüm sektöründe çok ciddi ve kalıcı hasarların oluşacağını kaydeden Başkan Kılıç, “Son derece kırılgan bir döneme girildiğini söylemeliyim. Çin tarafından yüksek kontaminasyon içerdiği için alınmayan, atıklar Hindistan, Pakistan, Vietnam, Kamboçya, Malezya ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere akmaya başladı. Türkiye’ye her ay ithal edilen atık miktarı da gittikçe artıyor.”

FİYATLARI DÜŞÜRÜP, ALIMI AZALTTILAR

“Artan atık ithalatına bağlı olarak, atık işleyen geri dönüşüm tesisleri iç piyasadan aldıkları atık fiyatlarını düşürmeye ve alımı azaltmaya yönelik davranışlar içine girmeye başlamıştır.

Yurt dışına atık ihracatı daha önceden alınan ihracatı engelleyen mevzuattan dolayı ihraç edileme imkanı bulunmamaktadır. İç piyasada düşen fiyatlarından dolayı oluşan maliyetler artık atığın toplanmasına izin vermeyecek boyuta gelmiştir. Kaynakta toplama çalışmaları önlem alınmaz ise yapılamayacaktır” dedi.

ON BİNLER İŞSİZ KALABİLİR

Sonuç olarak, Türkiye’de çıkan atıkların yüksek maliyetten dolayı toplanamaz ve belediyeler tarafından çöp sahasına gönderilir duruma geleceğini dile getiren Başkan Vedat Kılıç, bunun yerine yurt dışından daha uygun maliyet ile atığın ithalatının hakim olduğu bir döneme girileceğini belirtti. Başkan Kılıç şunları söyledi: “Yüzlerce geri dönüşüm firmasının kapanması, on binlerce kişinin işsiz kalması sonucuna giden bir yola girilmiştir. Haziran ayı başına kadar önlem alınmaz ise telafisi çok zor olacak bir dönem başlayacaktır. Türkiye’nin dünyanın çöplüğü olmasını istemeyen herkesin katılacağı ve ortak akıl ile çözmeye çalışacağımız bu toplantıya katılımınız ve desteğinizi beklediğimiz hususunu bilgilerinize sunarız. Sizi aramızda görmek istiyoruz. Desteğiniz bizim için çok önemlidir.”