HABER

Bu sınıfının yaş ortalaması 77

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 11:24 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Kızıleller köyünde açılan kursa katılan çoğunluğu kadınlardan oluşan 10 kursiyer, ilerleyen yaşlarına rağmen okuma yazma öğrenmek için çaba harcıyor - Yaşları 70 ila 86 arasında değişen kursiyerlerin yaş ortalaması ise 77 - İhsangazi Kaymakamı Canpolat: - "75 yaş üstü teyze ve amcalarımıza okuma yazma kursu veriyoruz. Kurslara katılan teyze ve amcalarımızın okuma azmini görünce bizim de hizmet etme isteğimiz artıyor" - Kursiyerlerden Çoban: - "Cahilliğin gözü kör olsun, çok kötü bir şey. Bir yere gitsem, bir dükkandan alışveriş yapsam içinden çıkamıyordum"

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine bağlı Kızıllerler köyünde açılan okuma yazma kursu, katılanların yaş ortalamasının yüksek olmasıyla dikkati çekiyor.

Kızıleller köyünde kullanılmayan eski okul binasında açılan okuma yazma kursuna katılan biri erkek, 9'u kadın 10 kişi, ilerleyen yaşlarına rağmen okur yazar olmaya gayret gösteriyor. Yaşları 70 ila 86 arasında değişen kursiyerlerin yaş ortalaması ise 77.

İhsangazi Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında ilçe merkezi ve köylerde okuma yazma bilmeyenlerle ilgili tespit yaptıklarını söyledi.

İlk etapta 100 kişi için kurslar açtıklarını belirten Canpolat, "İlçe merkezi ve köylerde açtığımız kurslara katılanların yaş ortalaması 60-65 civarındayken Kızıllerler köyümüzde takdire şayan bir durum var. Burada çoğunluğu 75 yaş üstü teyze ve amcalarımıza okuma yazma kursu veriyoruz. Teyze ve amcalarımızın okuma azmini görünce bizim de hizmet etme isteğimiz artıyor." dedi.

- "İsmimizi yazmayı, imza atmayı öğrendik"

Kursa katılanlardan 77 yaşındaki Fatma Çoban ise okuma yazma öğrenme hayalini kurs sayesinde gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Çocuk yaştayken babası kaybettiğini anlatan Çoban, "Babam genç yaşında öldü. Biz üç kız kardeştik. Annem hayvanlara bakacak kimse yok diye beni okula göndermedi." ifadesini kullandı.

Okuma yazma kursunun açılacağını duyunca çok sevindiğine söyleyen Çoban, "Ben Eceler köyünde yaşıyorum. Kaymakam Bey ve muhtarımız okuma yazma kursu açılacağını söyledi. Çok sevindik, kursa katılmaya karar verdik. Hocamız arabasıyla bizi de alıyor, kursa getiriyor. Kalem tutmayı, ismimizi yazmayı, imza atmayı öğrendik. Daha da ilerleteceğim." diye konuştu.

Bugüne kadar okuma yazma bilmediği için çok zorlandığını vurgulayan Çoban, "Küçükken okula gelemediğim için çok ağlamıştım ama annem buna rağmen beni dinlememişti. Bu kurs sayesinde hayalimi gerçekleştiriyorum. Cahilliğin gözü kör olsun, çok kötü bir şey. Bir yere gitsem, bir dükkandan alışveriş yapsam içinden çıkamıyordum." diye konuştu.

Kursiyerlerden 80 yaşındaki Aliye Yelen de fakirlik nedeniyle babasının kendisini okula göndermediğini anlatarak, "Evlendikten sonra okuyabilme hayalim tamamen ortadan kalktı. Eşim öldükten sonra oğlumla kaldım. Çok istediğim okula bu zamana kadar gidememiştim. Şimdi yaşıtlarımla kursa gelip okuma yazma öğreniyorum." dedi.

Bir sınavın daha tarihi değişti!Bir sınavın daha tarihi değişti!
Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinde neler yaşandı?Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinde neler yaşandı?
Taksiciler bunu da yaptı! 'Eğer kural yoksa...'Taksiciler bunu da yaptı! 'Eğer kural yoksa...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
okuma-yazma seferberliği ihsangazi KASTAMONU Kurs

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da lüks villaya uyuşturucu baskını

İstanbul'da lüks villaya uyuşturucu baskını

Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi

Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi

Müthiş iddia: Abdullah Gül halâ oyunun içinde!

Müthiş iddia: Abdullah Gül halâ oyunun içinde!

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!

Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!

Aydın'da uyuşturucu bağımlısı kişi bağ evinde intihar etti

Aydın'da uyuşturucu bağımlısı kişi bağ evinde intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.