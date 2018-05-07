ŞIRNAK (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin, "Bu sistem kesinlikle Türkiye'ye uzlaşmayı, barışı getirecek. Niye? Yüzde 44, 46, 49 almak mümkündü, biz daha önce bunu aldık ama yüzde 50 artı 1 alabilmek için 81 milyonu kucaklamak lazım." dedi.
Bakan Yılmaz, Şırnak'taki temasları kapsamında AK Parti Şırnak İl Başkanlığını ziyaret etti.
Partililere hitap eden Yılmaz, parti olarak hayata geçirdikleri çalışmalara değinerek, bütün yaptıkları çalışmaların amacının çocuklara, gençlere daha güzel, daha refah ve huzur içerisinde kalkınmış bir ülke bırakmak olduğunu söyledi.
Yılmaz, 2002'den bu yana bu yolda önemli mesafe aldıklarına dikkati çekerek, 24 Haziran seçimleriyle yeni bir yönetim sistemine geçileceğine işaret etti.
Bakan Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu yönetim sistemine 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' deniliyor ama benim tanımım 'millet hükümeti' dönemi. Millet hükümeti nedir? Eğer hükümeti parlamentoda kurarsanız adı 'parlamenter hükümet', eğer kraliçe atıyorsa 'kraliçenin hükümeti'dir eğer hükümeti millet kurarsa 'milletin hükümeti'dir. Hükümeti millet kuruyor. Bu milletin hükümet sistemi kesinlikle daha demokratiktir. 2002 seçimlerinde aldığımız yüzde 34 oy oranıyla Türkiye'yi yönettik. Şimdi yüzde 49 ile Türkiye'yi yönetiyoruz ama bundan sonra yüzde 34, yüzde 46, 47, 49 oy alıp bu ülkeyi yönetmek mümkün değil. Bu ülkeyi bundan sonra yönetebilmek için en az yüzde 50 artı 1 oy almak lazım. Bu ülkeyi yüzde 34, 46, 47, 49'larla yönetmektense yüzde 50 artı 1 alıp yönetmek daha demokratiktir, halkın iradesine daha bağlıdır. Bu sistem kesinlikle Türkiye'ye uzlaşmayı, barışı getirecek. Niye? Yüzde 44, 46, 49 almak mümkündü, biz daha önce bunu aldık ama yüzde 50 artı 1 alabilmek için 81 milyonu kucaklamak lazım. Dilin Yunus'un dili gibi olması lazım, gönlün Mevlana'nın gönlü olması lazım, kucağın aslan ile ceylanı aynı kucakta tutabilen Hacı Bektaş'ın kucağı olabilmesi lazım. Eğer bunu yapamazsan bu ülkede iktidar olamazsın."
- "Bu milletin terazisi hiç şaşmadı"
Bunun sağlanabilmesi için partilerin bir araya gelmeye başladığına vurgu yapan Yılmaz, şöyle devam etti:
"Bunun faydası var, bölünmeler azaldı. Herkes Cumhurbaşkanlığı seçimine nereden başladı, cuma namazından başladı değil mi? Eğer bu millet olmasaydı olur muydu, olmazdı. Göreceksiniz herkes birbirine benzeyecek ama onlar da millete benzeyecek. Bu 'millet hükümeti sistemi'ni Türkiye'ye getirmekle millet yanlış yapmaz güzel kardeşlerim. 'Eğer millet yanlış yapıyor.' derseniz, demokrasinin d'sini dahi anlamamışsınız demektir."
Yılmaz, bu millete güvendiklerine işaret ederek, "Bu milletin terazisi 1950'den bu yana hiç şaşmadı." dedi.
12 seçime girdiklerini milletin terazisinin yine hiç şaşmadığını anlatan Yılmaz, "İnanıyoruz ki; 24 Haziran'da da yine bu millet en doğru kararı verecektir. Önümüz aydınlık, uzlaşma, kardeşlik, barış, birlikte yaşama, Türkiye'yi kalkındırma dönemi. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Daha iyi günlere gidiyoruz." şeklinde konuştu.
Yürütmenin, parlamentonun güçlü olacağını, ülkenin zaman kaybetmeyeceğini, kaynağın israf edilmeyeceğini, bundan sonra hizmetin daha kısa zamanda geleceğini belirterek, "Gerçek güç sizde. Bu konuda hiçbir kaygınız, kuşkunuz olmasın. Güzel günler bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.
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