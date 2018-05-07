ŞIRNAK (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin, "Bu sistem kesinlikle Türkiye'ye uzlaşmayı, barışı getirecek. Niye? Yüzde 44, 46, 49 almak mümkündü, biz daha önce bunu aldık ama yüzde 50 artı 1 alabilmek için 81 milyonu kucaklamak lazım." dedi.

Bakan Yılmaz, Şırnak'taki temasları kapsamında AK Parti Şırnak İl Başkanlığını ziyaret etti.

Partililere hitap eden Yılmaz, parti olarak hayata geçirdikleri çalışmalara değinerek, bütün yaptıkları çalışmaların amacının çocuklara, gençlere daha güzel, daha refah ve huzur içerisinde kalkınmış bir ülke bırakmak olduğunu söyledi.

Yılmaz, 2002'den bu yana bu yolda önemli mesafe aldıklarına dikkati çekerek, 24 Haziran seçimleriyle yeni bir yönetim sistemine geçileceğine işaret etti.

Bakan Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yönetim sistemine 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' deniliyor ama benim tanımım 'millet hükümeti' dönemi. Millet hükümeti nedir? Eğer hükümeti parlamentoda kurarsanız adı 'parlamenter hükümet', eğer kraliçe atıyorsa 'kraliçenin hükümeti'dir eğer hükümeti millet kurarsa 'milletin hükümeti'dir. Hükümeti millet kuruyor. Bu milletin hükümet sistemi kesinlikle daha demokratiktir. 2002 seçimlerinde aldığımız yüzde 34 oy oranıyla Türkiye'yi yönettik. Şimdi yüzde 49 ile Türkiye'yi yönetiyoruz ama bundan sonra yüzde 34, yüzde 46, 47, 49 oy alıp bu ülkeyi yönetmek mümkün değil. Bu ülkeyi bundan sonra yönetebilmek için en az yüzde 50 artı 1 oy almak lazım. Bu ülkeyi yüzde 34, 46, 47, 49'larla yönetmektense yüzde 50 artı 1 alıp yönetmek daha demokratiktir, halkın iradesine daha bağlıdır. Bu sistem kesinlikle Türkiye'ye uzlaşmayı, barışı getirecek. Niye? Yüzde 44, 46, 49 almak mümkündü, biz daha önce bunu aldık ama yüzde 50 artı 1 alabilmek için 81 milyonu kucaklamak lazım. Dilin Yunus'un dili gibi olması lazım, gönlün Mevlana'nın gönlü olması lazım, kucağın aslan ile ceylanı aynı kucakta tutabilen Hacı Bektaş'ın kucağı olabilmesi lazım. Eğer bunu yapamazsan bu ülkede iktidar olamazsın."