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Bu tabloların fiyatı 10 bin liradan başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 11:35 | Son Güncelleme

YALOVA’da yaşayan Refiye Çolak (49), hobi olarak goblen işi tablo (iğne ve iplik ile sayılabilir delikleri olan kumaşa yapılmış resimler) yapıyor.

Bu tabloların fiyatı 10 bin liradan başlıyor

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da yaşayan Refiye Çolak (49), hobi olarak goblen işi tablo (iğne ve iplik ile sayılabilir delikleri olan kumaşa yapılmış resimler) yapıyor. Her bir tablonun 1- 1,5 yılda hazır hale geldiğini söyleyen Refiye Çolak, “27 yıldır bu tablolardan yapıyorum. Bu eserler kolay oluşmuyor. İğne ile ince işçilik istiyor. Ortalama her bir tabloda iğne ile en az 80 bin işlem yapıyorum. Eserlerim arasında portreler de var. Her birini en az 10 bin liradan satışa çıkaracağım” dedi.
Yalova’da bakkal işleten Refiye Çolak, boş zamanını goblen işi tablolar yaparak değerlendirdiğini söyledi. 1991 yılında Bulgaristan uyruklu bir nine tarafından kendisine bu el emeği göz nuru çalışmanın öğretildiğini belirten Çolak, Haziran ayında 27 yıl boyunca yaptığı eserleri sergileyecek ve satacak. Bugüne kadar 20’nin üzerinde tablo ortaya çıkardığını söyleyen Çolak, “1991 yılından beri hobi olarak bu el emeği eserleri yapıyorum. Bugüne kadar 20’nin üzerinde tablom oldu. Tablolarda hiç düğüm yok. Bunun özelliği de bu tablolarda hiç düğüm olmaması. Bir tabloda iğne ile en az 80 bin defa işlem yapılıyor. Orta boy bir tablonun yapımı en az 1 sene sürüyor. Büyük boylar 1,5-2 seneye kadar çıkıyor” dedi.
PÜF NOKTASI SABIR
Her biri bir servet değerinde olan tabloların yapımında püf noktanın sabır olduğunu belirten Çolak, “1991 yılında Bulgaristan’da çok sevdiğim bir teyzem vardı. Adı Boji Anka’ydı. O öğretti bunu bana. O zamandan bu yana hobi olarak yapıyorum. Aynı zamanda bakkal işletiyorum. Bu el işini birçok kişiye öğrettim ama çok az sayıda devam ettiren oldu. Çünkü bu iş oldukça sabır gerektiren bir iş. Herkes genelde sabırsız olduğu için başarılı olamıyor. Bunun püf noktası sabır. Bir tabloda ortalama 40 renk kullanılıyor. Bir hata yapıldığı zaman geri dönüşü çok zor oluyor. Hatasız olunmuyor ama o hata için söküm yapmak çok zor” diye konuştu.
Bugüne kadar hiçbir tablosunu satmadığını da belirten Çolak, “Hiç satmadım ve kıyıp da satışa çıkartamadım. Haziran’da ilk sergimi açacağım. Bir tablo tabii çok küçük boyları 2-3 bin liraya satılır ama 20 bin liraya kadar olan da var. Ben de 10 ile 20 bin lira arasında satışa çıkaracağım” dedi.

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Bu tabloların fiyatı 10 bin liradan başlıyorBu tabloların fiyatı 10 bin liradan başlıyorBu tabloların fiyatı 10 bin liradan başlıyorBu tabloların fiyatı 10 bin liradan başlıyor

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