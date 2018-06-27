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Bu taksi durağında yok, yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 11:42 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan 'Yenigün Taksi Durağı' kurumsal bir yapıda hizmet verirken, sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan 'Yenigün Taksi Durağı' kurumsal bir yapıda hizmet verirken, sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Taksiciliğe yeni bakış açısı kazandıran durakta, yemekhaneden masaj koltuklu şoför dinlenme odasına, engelli otoparkından mini hayvanat bahçesine kadar birçok hizmet alanı bulunuyor.

Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nin adını taşıyan 'Yenigün Taksi Durağı', hem görüntüsü, hem de hizmet anlayışı ile taksicilik sektörüne farklı bir bakış açısı kazandırdı. 2 dönüm arsa üzerine kurulu taksi durağında, müşteri temsilcisi, durak hizmet alanı, sosyal tesis, şoför dinlenme alanı ve yorgunluk atması için masaj koltuğu, mini hayvanat bahçesi, oto yıkama, engelli otoparkı ve yemekhane gibi alanlar bulunuyor. Aşçı, teknik ekip dahil 40 personelle hizmet veren taksi durağı, modern 20 araç ile de Antalya cadde ve sokaklarında yolcu taşıyor.

KURUMSAL BİR YAPI KAZANDIK

Yenigün Taksi Durağı Başkanı Hasan Uysal, personele sabah ve öğle olmak üzere ücretsiz yemek servisinin yapıldığı durakta, amaçlarının turizm kenti Antalya'ya daha güzel hizmet vermek olduğunu söyledi. “Biz durağı da aştık, kurumsal bir yapı oluşturduk" diyen Hasan Uysal, “'Biz Büyük Bir Aileyiz' diyerek yola çıktık. Antalya'da bu bir slogan oldu. Yaptığımız hizmet ile Antalya ve Türkiye'nin bizimle gurur duyacağını umuyoruz. Ben belediyeden emekliyim. Belediyecilik bilgim ve birikimimle Antalya'da böyle güzel bir durak için hedef koyduk. Antalya'ya, Türkiye'ye örnek olacak bir durak ortaya çıktı. Büyükşehir ve Muratpaşa belediyelerine, Şoförler Odası'na desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

OKULA, AİLE HEKİMİNE, CAMİYE SPONSOR OLDULAR

Başkan Uysal, Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan ve Muratpaşa Belediyesi'nin katkıları ile Muratpaşa ilçesindeki duraklara da hizmet götürdüklerini belirterek, şunları söyledi:

“Daha modern, daha sosyal, daha çevreci duraklar, bekleme noktaları, cepler yapıyoruz. Şu ana kadar 60'a yakın durakta çalışma sürüyor. El ele verdik. Antalya'yı modern, çağdaş, yaşanabilir duraklara kavuşturmaya çalışıyoruz. Ayrıca, sosyal sorumluluk projelerine de önem veriyoruz. Şimdiye kadar 4 okula, 1 camiye ve mahalledeki aile hekimine sponsor olduk. Gücümüzün yettiği kadar hastalık ve tedavi giderleri gibi yardım taleplerine destek veriyoruz. Her şekilde halkımızın yanındayız."

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