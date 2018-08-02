Bu tarlada ürünleri müşteriler topluyor

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'nin Altunhisar ilçesinde alternatif tarım ürünlerinin yetiştirildiği tarlaya gelen müşteriler, ürünleri dalından toplayarak, toprak ve bitki kokusu eşliğinde farklı bir alışveriş yapıyor.

İlçede yaşayan 56 yaşındaki Ramazan Tüzün, emekli olduktan sonra patates, domates, soğan gibi ürünlere alternatif olması amacıyla 8 yıl önce tarlasına çilek ekti. Çilekten iyi verim elde edince de ahududu, böğürtlen, ekinezya, Meksika biberi, fesleğen gibi ürünler de yetiştiren Tüzün, ürünlerin satışını "topraktan müşteriye" sloganıyla tarlasında yapıyor.

Tarlaya gelerek ürünleri dalından toplayan müşteriler, hem organik ve sağlıklı beslenecek olmanın mutluluğunu hem de toprak ve bitki kokuları arasında farklı bir alışveriş yapmanın keyfini yaşıyor.

Ramazan Tüzün, Altunhisar'da patates, soğan, kabak, domates gibi ürünlere alternatif olaması için 8 yıl önce çilek yetiştirmeye başladığını söyledi.

Ürünleri tarlaya gelen müşterilerin topladığını belirten Tüzün, "Vatandaşların elleriyle isteyerek, severek toplaması için bu gayreti sarf ettik ve bu çabamızda başarılı olduk. Bizde toplama, depolama yok. Herkes kendi topladığını alır götürür. Yemek serbest. Gelenler ailecek toplar, topladığını tartıp, ücretini öder ve gider." dedi.