ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinin nöroloji ve fizik tedavi bölümlerinde tedavi gören hastalar yeni kurulan "sanal gerçeklik" biriminde oyunlar oynayarak şifa buluyor.

"Balon patlatma, yaprak süpürme, bir markette alışveriş sepetini doldurma, gitar çalma, ağaçtan elma toplama" gibi birçok oyunda, "oyunun kahramanı" olan hastalar, gün içinde yapamadıkları egzersizleri bu model sayesinde eğlenerek daha kolay gerçekleştiriyor.

Özellikle elini, kolunu ve bacaklarını kullanamayan felçli hastalar, hastanede yeni oluşturulan bu birimde gün geçtikçe sağlıklarına kavuşuyor.

ESOGÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Funda Berkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fakülte içinde kurdukları ve "sanal gerçeklik" diye adlandırdıkları nörolojik rehabilitasyon ünitesinin, hastalar üzerinde olumlu sonuçlar elde edilebileceğini ispatladığını söyledi.

Berkan, sanal gerçeklik uygulamasının gelecekteki en önemli tedavi yöntemi olacağını belirterek, "Bu tedavinin bir de yurt dışında uygulanan üç boyutluları var. Biz başlangıç olarak iki boyutlu sistemle yola çıktık. Umuyorum ki zamanla ünitemiz gelişecek." dedi.