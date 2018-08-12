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Bu tedavide "oyunu kazanan" iyileşiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 11:29 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde kurulan "Sanal Gerçeklik" biriminde nöroloji ve fizik tedavi hastaları "balon patlatma, yaprak süpürme, bir markette alışveriş yapma, gitar çalma, ağaçtan elma toplama" gibi oyunları oynayıp eğlenerek şifa buluyor - ESOGÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Funda Berkan: - "Oyunun kahramanı hastalar. Onlar elmayı topluyor ya da balonu patlatıyor. Güzel sonuçlar alıyoruz. Tedavinin uluslararası düzeydeki pozitif raporlarını ileri aşamalarda kamuoyu ile paylaşacağız"

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinin nöroloji ve fizik tedavi bölümlerinde tedavi gören hastalar yeni kurulan "sanal gerçeklik" biriminde oyunlar oynayarak şifa buluyor.

"Balon patlatma, yaprak süpürme, bir markette alışveriş sepetini doldurma, gitar çalma, ağaçtan elma toplama" gibi birçok oyunda, "oyunun kahramanı" olan hastalar, gün içinde yapamadıkları egzersizleri bu model sayesinde eğlenerek daha kolay gerçekleştiriyor.

Özellikle elini, kolunu ve bacaklarını kullanamayan felçli hastalar, hastanede yeni oluşturulan bu birimde gün geçtikçe sağlıklarına kavuşuyor.

ESOGÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Funda Berkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fakülte içinde kurdukları ve "sanal gerçeklik" diye adlandırdıkları nörolojik rehabilitasyon ünitesinin, hastalar üzerinde olumlu sonuçlar elde edilebileceğini ispatladığını söyledi.

Berkan, sanal gerçeklik uygulamasının gelecekteki en önemli tedavi yöntemi olacağını belirterek, "Bu tedavinin bir de yurt dışında uygulanan üç boyutluları var. Biz başlangıç olarak iki boyutlu sistemle yola çıktık. Umuyorum ki zamanla ünitemiz gelişecek." dedi.

- "Hastalarımız oyunun kahramanı"

Projenin Rektörlüğe sunulmasının ardından, hızla ünitenin fakülteye kurulduğunu aktaran Berkan, şöyle konuştu:

"Rektörlüğümüze teşekkür ederiz. Projemizi sunduk ve hemen kabul edildi. Kısa zamanda ünitemiz kullanılır hale geldi. Ülkemizdeki bazı hastanelerde bilgisayar oyunlarıyla bu tip hastalara tedaviler yapılıyordu. Fakat biz bir boyut daha atladık. Oyunun kahramanı hastalar. Onlar elmayı topluyor ya da balonu patlatıyor. Güzel sonuçlar alıyoruz. Tedavinin uluslararası düzeydeki pozitif raporlarını ileri aşamalarda kamuoyu ile paylaşacağız."

ESOGÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Armağan da kısa sürede hastalar üzerinde gelişme kaydettiklerinin altını çizerek, "Hem çocuk hem de erişkin hastalarımızda 3-5 seanslık tedavide ciddi bir olumlu dönüş görüyoruz. Hastalarımız çok memnun. Böyle bir üniteyi hastanemize kazandırdığımız için çok mutluyum, gurur duyuyorum." diye konuştu.

- "O elmaların hepsini toplayacağım"

Hastanede tedavi gören 44 yaşındaki Zeynep İlkay Eroğlu ise yüksek tansiyona bağlı beyinde oluşan pıhtıdan dolayı kısmi felç geçirdiğini, sağ bacağını ve kolunu kullanamadığını söyleyerek, "Bu tedavinin faydasını ilk günden bu yana gördüm. Bir haftadır devam ediyorum. Oyundaki elmaları hiç toplayamıyordum ve sinir oluyordum. Hırs yaptım. Allah’a çok şükür şimdi elimi ve kolumu kullanmaya başladım. Zamanla o elmaların hepsini toplayacağım." ifadelerini kullandı.

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Eskişehir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Prof. Dr. Funda Berkan Prof. Dr. Onur Armağan sanal gerçeklik tedavi

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