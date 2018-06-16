Geçen yıl Şenoba Tugay Komutanlığından kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu düşen askeri helikopterde şehit olan Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak'ın anne ve babası bayramı çocuklarının mezarı başında geçirdi.

Adana Asri Mezarlık içerisinde bulunan şehitlikteki oğullarının mezarına giden anne Semiha ile baba Hayati Sığnak, oğulları için dua etti.

Baba Hayati Sığnak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğullarının acısını halen yaşadıklarını söyledi. Oğlunun şehit olmadan iki hafta önce yanlarına geldiğini dile getiren baba Sığnak, "Bana 'Baba, sizleri özlediğim için geldim.' dedi ve üç gün boyunca evden dışarı çıkmadı. En son gelişi o oldu. On gün sonrası da Şırnak'ta şehit oldu. Çok acı, denecek bir kelime yok. Evlat acısını Allah kimsenin başına vermesin. Çok zor bir durum ve süreç." diye konuştu.

Kandil'e yönelik operasyona destek verdiğini ve Mehmetçik için her zaman dua ettiklerini belirten baba Sığnak, şunları aktardı:

"Allah milletimizin, devletimizin yardımcısı olsun. İnşallah sonunda başarıya ulaşacağız, temizlenecek. Bu terör olayından kurtulmamız lazım. Bu 30 yıldır devam ediyor. Kolay bir süreç değil. Dış kaynaklı olduğu için temizlenmiyor ama ileride zor da olsa temizleyeceğiz, inanıyoruz."