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"Bu terör olayından kurtulmamız lazım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 13:48 | Son Güncelleme

Geçen yıl Şırnak'ta şehit düşen Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak'ın anne ve babası, bayramı çocuklarının mezarı başında geçirdi - Kandil'e yönelik operasyona destek veren baba Hayati Sığnak: - "Bu terör olayından kurtulmamız lazım. Bu 30 yıldır devam ediyor. Kolay bir süreç değil. Dış kaynaklı olduğu için temizlenmiyor ama ileride zor da olsa temizleyeceğiz, inanıyoruz"

Geçen yıl Şenoba Tugay Komutanlığından kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu düşen askeri helikopterde şehit olan Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak'ın anne ve babası bayramı çocuklarının mezarı başında geçirdi.

Adana Asri Mezarlık içerisinde bulunan şehitlikteki oğullarının mezarına giden anne Semiha ile baba Hayati Sığnak, oğulları için dua etti.

Baba Hayati Sığnak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğullarının acısını halen yaşadıklarını söyledi. Oğlunun şehit olmadan iki hafta önce yanlarına geldiğini dile getiren baba Sığnak, "Bana 'Baba, sizleri özlediğim için geldim.' dedi ve üç gün boyunca evden dışarı çıkmadı. En son gelişi o oldu. On gün sonrası da Şırnak'ta şehit oldu. Çok acı, denecek bir kelime yok. Evlat acısını Allah kimsenin başına vermesin. Çok zor bir durum ve süreç." diye konuştu.

Kandil'e yönelik operasyona destek verdiğini ve Mehmetçik için her zaman dua ettiklerini belirten baba Sığnak, şunları aktardı:

"Allah milletimizin, devletimizin yardımcısı olsun. İnşallah sonunda başarıya ulaşacağız, temizlenecek. Bu terör olayından kurtulmamız lazım. Bu 30 yıldır devam ediyor. Kolay bir süreç değil. Dış kaynaklı olduğu için temizlenmiyor ama ileride zor da olsa temizleyeceğiz, inanıyoruz."

Anne Semiha Sığnak da evladını kaybetmenin dayanılmaz bir acı olduğunun altını çizerek "Askerlerin hepsi benim evladım. Allah esirgesin onları. Bu şehit haberlerini duyuyorum ya ben kendi evladım kadar acıyorum onlara, üzülüyorum. Çok üzülüyorum." dedi.

Tüm askerler için dua ettiğini anlatan anne Sığnak, "Allah esirgesin onları hepsi bizim evladımız, Allah'ım korusun. İnşallah her şey güzel olur artık şu memlekette, analar ağlamasın, yeter artık. Biz ağladık artık başkaları ağlamasın." ifadesini kullandı.

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adana şehit ailesi

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