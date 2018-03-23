Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak "Ülkemiz üzerinde kimsenin operasyon yapmasına asla müsaade etmeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çelik gibi kararlılığı, iradesi, askerimizin özverisi, milletimizin desteğiyle beraber, kim olursa olsun bu topraklara kimse operasyon yapamaz." dedi.

Bak, yapımı devam eden 25 bin kişilik Hatay Stadı'nda incelemelerde bulunmasının ardından AK Parti Hatay İl Başkanlığını ziyaret etti.

Partililere hitap eden Bak, Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı bir şekilde devam ettiğini, bin yıldır bu topraklarda vatan için mücadele edildiğini söyledi.

Ordunun harekatı sivillerin kılına zarar gelmeden yürüttüğünün altını çizen Bak, "Oraya biz barış götürüyoruz. Oraya biz Türk milletinin şefkatini götürüyoruz. Türk milletinin yiğitliğini götürüyoruz. Kucaklamasını götürüyoruz. Sevgimizi götürüyoruz." diye konuştu.

Bu topraklarda barış istediklerini ifade eden Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Ülkemiz üzerinde kimsenin operasyon yapmasına asla müsaade etmeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çelik gibi kararlılığı, iradesi, askerimizin özverisi, milletimizin desteğiyle beraber, kim olursa olsun bu topraklara kimse operasyon yapamaz. 5 bin tır dolusu silah yoluyorsun. Niye yolluyorsun? Barış için mi yolluyorsun? O tünelleri, yapılan tahkimatları gördük. Ne oldu? İnlerinde o silahları, o depoları imha ettik. Oralara girdik onların yolladığı cephaneliği, silahları gördük. Ne için yolladılar, DEAŞ ile mücadele için mi ? Hayır. Oyun yapmak için, oyun kurmak için. Allah'ın izniyle milletimizin desteğiyle o bütün oyunları teker teker bozuyoruz ve bozmaya devam edeceğiz."

Osman Aşkın Bak'a ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal ve Mehmet Öntürk de eşilik etti.