Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 24 Haziran'dan sonra artık bu topraklarda terörün esamesinin okunmayacağını söyledi.

Tüfenkci, Darende ilçesine bağlı Şendere Mahallesi'ndeki aşevi açılışında yaptığı konuşmasında, herkese eşit davrandıklarını ve birlikte Türkiye olduklarını ifade etti.

Güçlerinin yettiği kadar her yere imkanları götürmeye çalıştıklarını belirten Bakan Tüfenkci, hizmetlerin devam etmesi için verilecek oyların da önemli olduğunu dile getirdi.

Levent Vadisi'ne ulaşımı kolaylaştıracak bir çalışmanın yapımına kısa sürede başlanacağını anlatan Tüfenkci, "Yeter ki biz birliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi yitirmeyelim. Biz 15 Temmuz'u yaşamış bir ülkeyiz. O gün bu insanlara 15 Temmuz'u yaşatanlar, esasında şimdiden çok çeşitli kampanyalarla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesin ve uygulama başarılı olmasın diye ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar." diye konuştu.

Herkesin yapılan oyunların farkında olduğunu vurgulayan Bülent Tüfenkci, şöyle devam etti:

"İstiyorlar ki Türkiye'ye istedikleri zaman operasyon çeksinler. İstiyorlar ki istedikleri zaman ekonomide dövizi, faizi yükseltsinler, bu millete bedel ödetsinler. Ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 24 Haziran'da geçtiğimizde güçlü Meclisimizle, hükümetimizle artık Türkiye'ye bu operasyonları çekemeyecekler. Türkiye'nin etrafında bir terör koridoru oluşturmaya, teröre mahkum, ekonomisi iflas etmiş bir Türkiye oluşturmak isteyenler, hükümetimizin almış olduğu tedbir ve teşviklerle ne ekonomimizi batırabilirler ne de terörü bu milletin başına bela edebildiler. Cumhurbaşkanımız 'İnlerine de gireceğiz' demişti, girdik. İnşallah 24 Haziran'dan sonra artık bu topraklarda terörün esamesi okunmayacak."

Tüfenkci, konuşmasının ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve Darende Kaymakamı Enver Zengince'nin yanı sıra vatandaşlarla birlikte tesisin açılışını gerçekleştirdi.

