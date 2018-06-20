"Bu, Türkiye'nin hangi istikamete doğru gideceğinin seçimidir"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Bu sadece kimin cumhurbaşkanı ya da kimlerin milletvekili seçileceği seçimi değil. Bu seçim, Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin nasıl şekilleneceği, hangi istikamete doğru gideceğinin seçimidir. Onun için bu seçimi fevkalade önemli görüyoruz." dedi. Wow Hotel'de gerçekleştirilen etkinlikte Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderleriyle bir araya gelen Bakan Kurtulmuş, seçime çok az bir süre kaldığını belirterek, keyifli bir seçim kampanyasını geride bıraktıklarını söyledi. Kurtulmuş, 24 Haziran'da AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferinin hep birlikte kutlanacağını dile getirerek, "Bu sadece kimin cumhurbaşkanı ya da kimlerin milletvekili seçileceği seçimi değil. Bu seçim, Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin nasıl şekilleneceği, hangi istikamete doğru gideceğinin seçimidir. Onun için bu seçimi fevkalade önemli görüyoruz. Türkiye'de inşallah çok daha güzel bir kapı, bu seçimle birlikte açılacak ve milletimiz güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir." diye konuştu.

Büyük resmin tamamını görmek gerektiğini aktaran Kurtulmuş, "Coğrafyamızda uzunca bir süredir devam eden olayları hep beraber takip ediyoruz. Suriye paramparça vaziyette. Irak aynı şekilde. Terör örgütleri, DEAŞ'ından PYD'sine kadar birçok örgüt ve silahlı gruplar, bölge halkına maalesef hayatı dar ediyor. Türkiye de bütün bu terör örgütlerinin saldırılarına muhatap olmuş bir ülke. Ayrıca FETÖ denilen eşkıya çetesi, 15 Temmuz'da bu ülkede iç savaş çıkartmak, ardından da Türkiye'nin işgale hazır hale getirilmesini sağlamak için darbe teşebbüsü yapıyor. Ancak bu aziz milletin, bu ülkenin ferasetli, basiretli insanlarının kararlı duruşuyla, cesaretiyle ve cumhurbaşkanımızın kahramanlığı, cesaretiyle 15 Temmuz'u yendik ve geride bıraktık." ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, Türkiye üzerine oynanan oyunları yapbozun parçalarına benzeterek, "DEAŞ parçalardan birisi. Türkiye'deki çukur eylemleri, Gezi Parkı ile başlayan süreç ve 17-25 Aralık bu parçalardan. En son yaşadığımız, ekonomide kriz çıkarma manevraları da bunlardan birisi. Bizim üzerimize düşen, o parçaların her birisini tek tek yerine koymak ve büyük resmi çok güzel bir şekilde görmek ve okumaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu bölgenin halklarını tarih sahnesinden silmek istiyorlar" Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Büyük resim, bu bölgenin halklarını bir daha ayağa kalkmamak üzere, tarih sahnesinden silmektir. Bir asır evvel sınırlarını ayırdıkları Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Müslümanların, ister Sünni ister Şii ister Alevi olsun ya da başka dinlere mensup gayrimüslimler olsun, bir asır evvel, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra sınırlarını böldükleri ama bir asırdır zihinlerini ve kalplerini bölemedikleri insanları birbirine düşman kılmaktır. Bir asır evvel Osmanlı cihan devleti mağlup olduktan sonra savaşın galipleri, masanın üstüne haritaları, cetvelleri, gönyeleri, pergelleri koydu. Haritaları suni bir şekilde çektiler. 'Suriye burası, Lübnan burası, Ürdün burası, Türkiye burasıdır.' dediler. Hiçbir sınırın bir anlamı ve tarihi bir gerçekliği yoktu." Bakan Kurtulmuş, Kürtlerin, Türklerin ve Arapların birbirine düşman edilmeye çalışıldığına dikkati çekerek, "Çünkü bu halkları birbirinden ayıracak hiçbir şey yoktu. Aynı geçmişe, Haçlılara karşı mücadele eden aynı ruha sahiptik. Bağımsızlık meşalesini hep beraber tutuşturmuş olan bir millettik. Aynı kıbleye dönüyor, aynı Allah'ın kulları, aynı Resul'ün ümmeti, aynı Adem'in çocuklarıydık. Bu ülkelerin insanlarını birbirinden ayıramadılar." dedi.

Şimdi oyunun ikinci perdesinin ortaya konulmaya çalışıldığını anlatan Kurtulmuş, "Sınırlarını bölüp gönüllerini bölemedikleri, Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı birbirine düşman kılmaya çalışıyorlar. Sınırlarını ayırıp, kıblelerini değiştiremedikleri Sünni ve Şii'yi birbirine düşman kılmaya çalışıyorlar. Oyunun adı, İkinci Paylaşım Planı'dır. Biz bu ikinci paylaşım planına karşı çıkıyoruz ve Türkiye olarak diyoruz ki büyük oyunu görüyoruz, bu oyunu size oynatmayacak, bu bölgeyi böldürmeyecek ve dağıttırmayacağız. Türkiye'nin başı da bundan dolayı beladan kurtulmuyor. Bu oyunu gören tek ülke Türkiye ve bölgede bu oyunu gören tek lider de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun için Türkiye'nin başı beladan, sıkıntıdan kurtulmuyor. Hep beraber bir arada, birlikte olacağız." ifadelerini kullandı. - "Bu millet 24 Haziran'da kendi yolunu açacaktır" Kurtulmuş, anadil farklılığına da değinerek, anadilin herkesin hakkı olduğunu ve dillerin farklılığı üzerinden ayrılık çıkarmaya çalışarak bölge insanına yapılacak bir haksızlık olduğunu ifade etti.