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"Bu tutum İsrail'de ırkçı bir yönetim olduğunu teyit ediyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 15:54 | Son Güncelleme

Uzmanlar, İsrail Meclisinde onaylanan Yahudi ulus devlet yasasının, yönetimin ırkçı tutumunu yansıttığına işaret etti - Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu: - "Bu tutum, İsrail'de ırkçı bir yönetim olduğunu teyit ediyor" - "Bu, demokraside geriye gitme anlamına geldiği gibi uluslararası alanda da gerilimi artırmaya yönelik bir işaret taşıyor" - Türkiye'nin eski Tel Aviv Büyükelçisi Dr. Oğuz Çelikkol: - "(Yahudi ulus devlet yasası) Önümüzdeki dönemler için masa başında barışçı yollarla Filistin sorununun çözümü konusunda olan beklentilerin giderek ortadan kaybolmasına yol açıyor"

TUĞÇENUR YILMAZ - Uzmanlar, İsrail meclisinde onaylanan "Yahudi ulus devlet" yasasının, İsrail'in ırkçı bir yönetim anlayışına sahip olduğunu gösterdiğine dikkati çekti.

Uzmanlar, dün İsrail Meclisi'nde onaylanan Yahudi ulus devlet yasasına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Yahudi ulus devlet yasasının ırkçı referansları olan hükümler taşıdığına işaret ederek "Bu tutum İsrail'de ırkçı bir yönetim olduğunu teyit ediyor." dedi.

İsrail'in işgal ettiği bölgenin meşruiyetini sağlamaya yönelik bir çaba içinde olduğuna ve bu konuda Araplara da söz hakkı tanınmadığına dikkati çeken Dedeoğlu, "Sadece dini değil, soya bağlı bir 'iyi vatandaş' tanımı yapılmış. Bu, demokraside geriye gitme anlamına geldiği gibi uluslararası alanda da gerilimi artırmaya yönelik bir işaret taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dedeoğlu, İsrail vatandaşı Arapların bir kısmının Musevi olduğuna dikkati çekerek sadece Yahudileri bağlayacak birtakım mevzuat uygulamalarından da bahsedildiğine işaret etti.

Söz konusu yasa ile İsrail hükümetinin yaşadığı siyasi çalkantıları bertaraf etmeye çalıştığı değerlendirmesinde bulunan Dedeoğlu, yasayı "son derece gereksiz" bulduğunu kaydetti.

Yahudi ulus devleti yasasının son derece bezdirici sonuçlar doğuracağının altını çizen Dedeoğlu, "Bu, Yahudi olmayanların kendilerini ülkeyi terk etmek durumunda hissetmelerine yol açacak bir durum." şeklinde konuştu.

Dedeoğlu, bu durumun söz konusu yasaya onay vermeyen ve karşı çıkan İsrail vatandaşları ve dünyadaki diğer Yahudileri de zor durumda bırakacağını vurguladı.

- "İsrail giderek ırkçı politikalara sürükleniyor"

Türkiye'nin eski Tel Aviv Büyükelçisi Dr. Oğuz Çelikkol da söz konusu yasanın İsrail Meclisi'nde onaylanmasını, "Giderek İsrail'in ırkçı sayılabilecek politikalara doğru sürüklendiğini ve özellikle Netanyahu'nun Filistinlilere karşı tutumunda sertleşme olduğunu gösteren yeni bir gelişme." şeklinde yorumladı.

Bu konunun uzun zamandan bu yana İsrail'in ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun gündeminde olduğunu belirten Çelikkol, İsrail'in giderek iki devletli çözümden uzaklaştığına dikkati çekti.

Çelikkol, "Bu da önümüzdeki dönemler için masa başında barışçı yollarla Filistin sorununun çözümü konusunda olan beklentilerin giderek ortadan kaybolmasına yol açıyor." ifadesini kullandı.

Yasadaki birçok hususun güncel olarak İsrail'de uygulandığını söyleyen Çelikkol, Arapça'nın resmi diller arasından çıkarılması gibi yeni unsurların da yer aldığına dikkati çekti.

Emekli Büyükelçi Çelikkol, atılan bu adımın İsrail'de Filistinlilere uygulanan ayrımcılığın belirli bir şekilde yasalaştırılması anlamına geldiğine işaret ederek, "Bu, nüfusun yüzde 20'sine karşı ayrımcı politikalar güden, ayrımcılık getiren bir yasa tasarısı." şeklinde konuştu.

Yasada yerleşim birimleriyle ilgili ifadeler de bulunduğunu kaydeden Çelikkol, "Bu yerleşim birimlerinin arttırılmasıyla zaten kolonileştirilmekte olan Batı Şeria konusundaki tutumun daha da sertleşmesinden Batı Şeria'nın ilhakına kadar gelebilecek politikaların uygulanmasından endişe ediliyor." dedi.

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Beril Dedeoğlu israil Oğuz Çelikkol Yahudi Ulus Devlet Yasası

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