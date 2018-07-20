TUĞÇENUR YILMAZ - Uzmanlar, İsrail meclisinde onaylanan "Yahudi ulus devlet" yasasının, İsrail'in ırkçı bir yönetim anlayışına sahip olduğunu gösterdiğine dikkati çekti.

Uzmanlar, dün İsrail Meclisi'nde onaylanan Yahudi ulus devlet yasasına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Yahudi ulus devlet yasasının ırkçı referansları olan hükümler taşıdığına işaret ederek "Bu tutum İsrail'de ırkçı bir yönetim olduğunu teyit ediyor." dedi.

İsrail'in işgal ettiği bölgenin meşruiyetini sağlamaya yönelik bir çaba içinde olduğuna ve bu konuda Araplara da söz hakkı tanınmadığına dikkati çeken Dedeoğlu, "Sadece dini değil, soya bağlı bir 'iyi vatandaş' tanımı yapılmış. Bu, demokraside geriye gitme anlamına geldiği gibi uluslararası alanda da gerilimi artırmaya yönelik bir işaret taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dedeoğlu, İsrail vatandaşı Arapların bir kısmının Musevi olduğuna dikkati çekerek sadece Yahudileri bağlayacak birtakım mevzuat uygulamalarından da bahsedildiğine işaret etti.