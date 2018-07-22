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"Bu ülke 15 Temmuz'da yedi düvele karşı mücadele etti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 16:25 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: -"15 Temmuz sıradan bir darbe girişimi değil emperyalist ABD'nin ve onun örgütü NATO'nun Türkiye'yi işgal girişimidir. Bu ülke 15 Temmuz'da yedi düvele karşı mücadele etti"

ELAZIĞ (AA) - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "15 Temmuz sıradan bir darbe girişimi değil emperyalist ABD'nin ve onun örgütü NATO'nun Türkiye'yi işgal girişimidir. Bu ülke 15 Temmuz'da yedi düvele karşı mücadele etti." dedi.

Arslan, Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şubesinin olağan kongresinde yaptığı konuşmada, Elazığ'ın her türlü iç ve dış tehdide karşı birliğin simgesi olduğunu söyledi.

Hak-İş'in 22 sendikasında 650 bin üyenin bulunduğunu belirten Arslan, "Hak-İş sadece bir sendika değildir, Hak-İş bu ülkenin sorun adına neyi varsa bu soruna yönelik çözümler koyan bir konfederasyondur." ifadesini kullandı.

Kurulduğu günden bu yana istikametinden vazgeçmeden taşıdığı değerin ve misyonun farkında olarak aynı hedefe doğru emin adımlarla ilerleyen bir sendikal kültürün temsilcisi olduklarını aktaran Arslan, şöyle konuştu:

"Bu toprakların ürününü, değerlerini kendi değeri kabul eden, öbür taraftan da evrensel değerleri bu mücadeleye katmak isteyen bir evrensel örgütüz. Biz işveren ve işçileri birbirinin rakibi değil, birbirinin ortağı kabul ediyoruz. Biz bu ilişkide kavga değil, barış istiyoruz. Biz birbirimizi yenmek değil, birlikte geleceği inşa etmek istiyoruz. İşletmelerimizin iş potansiyellerini kendi geleceğimiz kadar önemli görüyoruz."

Taşeron uygulamasının kaldırılmasının önemine değinen Arslan, "950 bin taşeron işçisi sınava girdi, kaybeden yok.Türkiye Cumhuriyeti'nde çalışma hayatının en büyük reformudur. Belediyelerde kamu kuruluşlarında kadrolu işçisinde beş kat artış oldu. Bu tarihi bir başarıdır." diye konuştu.

- "4 üye kardeşimizi şehit verdik"

Hak-İş olarak 15 Temmuz Türkiye'yi işgal girişimine karşı en ön safta ve en güçlü bir şekilde mücadele ettiklerini söyleyen Arslan, "15 Temmuz sıradan bir darbe girişimi değil emperyalist ABD'nin ve onun örgütü NATO'nun Türkiye'yi işgal girişimidir. Bu ülke 15 Temmuz'da yedi düvele karşı mücadele etti." dedi.

Kongrede, Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanlığına Kazım Cavlı yeniden seçildi.

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