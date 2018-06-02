"Bu ülke en iyi ve hızlı karar mekanizmalarıyla idare edilecek"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Allah'ın izniyle 24 Haziran'da milletimiz yine kenetlenecek, yine kendi geleceğinin arkasında duracak ve inşallah Cumhurbaşkanımız çok güçlü bir şekilde seçilerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bu ülkeyi en iyi şekilde ve en hızlı karar mekanizmalarıyla idare edecek." dedi.

Rus Pazarı mevkisinde esnaf ziyaretinde bulunan Arslan, vatandaşlarla sohbet etti.

Iğdır Üniversitesine giden Arslan, burada kurulan çağrı merkezinde incelemede bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Arslan, daha sonra Karakoyunlu ilçesinde partisinin il başkanlığınca düzenlenen halkla buluşma programına katıldı.

Vatandaşlara hitap eden Arslan, kim ne kadar ayrıştırmaya çalışırsa çalışsın onlara inat, "Biz biriz, beraberiz, hep beraber Türkiye'yiz" diyeceklerini ve inşallah güçlü Türkiye yolunda yollarına devam edeceklerini söyledi.

Hainlere, içlerine nifak tohumu ekmek isteyenlere şimdiye kadar fırsat vermediklerini, bugünden sonra da 24 Haziran'da da birlikte vermeyeceklerini anlatan Arslan, şöyle devam etti: