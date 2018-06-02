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"Bu ülke en iyi ve hızlı karar mekanizmalarıyla idare edilecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 22:26 | Son Güncelleme

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - "Allah'ın izniyle 24 Haziran'da milletimiz yine kenetlenecek, yine kendi geleceğinin arkasında duracak ve inşallah Cumhurbaşkanımız çok güçlü bir şekilde seçilerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bu ülkeyi en iyi şekilde ve en hızlı karar mekanizmalarıyla idare edecek"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Allah'ın izniyle 24 Haziran'da milletimiz yine kenetlenecek, yine kendi geleceğinin arkasında duracak ve inşallah Cumhurbaşkanımız çok güçlü bir şekilde seçilerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bu ülkeyi en iyi şekilde ve en hızlı karar mekanizmalarıyla idare edecek." dedi.

Rus Pazarı mevkisinde esnaf ziyaretinde bulunan Arslan, vatandaşlarla sohbet etti.

Iğdır Üniversitesine giden Arslan, burada kurulan çağrı merkezinde incelemede bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Arslan, daha sonra Karakoyunlu ilçesinde partisinin il başkanlığınca düzenlenen halkla buluşma programına katıldı.

Vatandaşlara hitap eden Arslan, kim ne kadar ayrıştırmaya çalışırsa çalışsın onlara inat, "Biz biriz, beraberiz, hep beraber Türkiye'yiz" diyeceklerini ve inşallah güçlü Türkiye yolunda yollarına devam edeceklerini söyledi.

Hainlere, içlerine nifak tohumu ekmek isteyenlere şimdiye kadar fırsat vermediklerini, bugünden sonra da 24 Haziran'da da birlikte vermeyeceklerini anlatan Arslan, şöyle devam etti:

"24 Haziran sandığı önümüze geldiğinde 15 Temmuz FETÖ terör örgütü darbe girişiminde nasıl ki bu ülkenin insanıyla baş edemediler, nasıl ki bu ülkeyi parçalamaya çalışırken bu millet bir oldu, beraber oldu, onlara derslerini verdi, şimdi de ekonomik olarak oyunlar oynuyorlar. Türkiye'yi zayıf düşürmeye çalışıyorlar. Allah'ın izniyle 24 Haziran'da milletimiz yine kenetlenecek, yine kendi geleceğinin arkasında duracak ve inşallah Cumhurbaşkanımız çok güçlü bir şekilde seçilerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bu ülkeyi en iyi şekilde ve en hızlı karar mekanizmalarıyla idare edecek."

Milletin "Yaparsa AK Parti yapar" dediğini, AK Parti'nin daha fazla hizmet yapacağını dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Hiç şüpheniz olmasın ki AK Parti yapacak. Başkaları da diyorlar ki 'Ben yıkacağım, ben bozacağım, ben yaptırmayacağım'. Doğru söylüyorlar, 2002 yılı öncesi tam olarak öyleydi. Hastane kuyrukları, ilaç kuyrukları, susuzluk, parasızlık, memurun maaşını bulmak için IMF'nin kapısında dilenmek vardı. Bir video vardı, bir bayana mikrofon uzatıyorlar, o ablam diyor ki 'Tüp kuyruklarında beklediğimi unutmadım'. Şimdi tüp denilince, Recep Tayyip Erdoğan döneminde tüp denilince denizin altından tüp geçitler, yollar akla geliyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde tüp denilince tüneller akla geliyor ama o dönemki tüpler, hepimiz yaşadık, tüp, hastane kuyruklarıydı, yokluklardı, yoksulluklardı."

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Anahtar Kelimeler:
ak parti ığdır Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan

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