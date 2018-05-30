"Bu ülkede barış ve huzur içinde yaşayacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "İnanıyorum ki bu ülkede kaynakları adaletli bir şekilde kullanarak, barış ve huzur içinde yaşayacağız. Demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nde hukukun üstünlüğünü benimseyerek bu ülkede gelişeceğiz, refahı paylaşacağız." dedi.

Torun, seçim çalışmaları kapsamında Ünye ilçesine gelerek, esnafı ziyaret etti, sorunlarını dinledi.

Daha sonra ilçe meydanında vatandaşlara hitap eden Torun, Türkiye'nin ayrıştırıldığını, sürekli geriye gittiğini belirterek, bu gidişatı düzeltecek tek partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu savundu.

Torun, "Türkiye'nin içinde bulunduğu durum belli. Başka illerde de görevliyim ve zaman zaman gidiyorum. Ama her yerde aynı manzarayı görüyorum. Maalesef büyük bir ayrışma içerisindeyiz ve her anlamda Türkiye kötüye gidiyor. Bunu da düzeltecek tek bir güç var; o da Cumhuriyet Halk Partisi. Biz Türkiye'nin temel sorununu ifade ediyoruz ve bu temel sorunu çözmeye talibiz. Bununla ilgili çalışmalarımızı da yaptık. İnanıyorum ki bu ülkede kaynakları adaletli bir şekilde kullanarak, barış ve huzur içinde yaşayacağız. Demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nde hukukun üstünlüğünü benimseyerek bu ülkede gelişeceğiz, refahı paylaşacağız.” diye konuştu.