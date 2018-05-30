HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Bu ülkede barış ve huzur içinde yaşayacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 17:10 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "İnanıyorum ki bu ülkede kaynakları adaletli bir şekilde kullanarak, barış ve huzur içinde yaşayacağız. Demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nde hukukun üstünlüğünü benimseyerek bu ülkede gelişeceğiz, refahı paylaşacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "İnanıyorum ki bu ülkede kaynakları adaletli bir şekilde kullanarak, barış ve huzur içinde yaşayacağız. Demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nde hukukun üstünlüğünü benimseyerek bu ülkede gelişeceğiz, refahı paylaşacağız." dedi.

Torun, seçim çalışmaları kapsamında Ünye ilçesine gelerek, esnafı ziyaret etti, sorunlarını dinledi.

Daha sonra ilçe meydanında vatandaşlara hitap eden Torun, Türkiye'nin ayrıştırıldığını, sürekli geriye gittiğini belirterek, bu gidişatı düzeltecek tek partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu savundu.

Torun, "Türkiye'nin içinde bulunduğu durum belli. Başka illerde de görevliyim ve zaman zaman gidiyorum. Ama her yerde aynı manzarayı görüyorum. Maalesef büyük bir ayrışma içerisindeyiz ve her anlamda Türkiye kötüye gidiyor. Bunu da düzeltecek tek bir güç var; o da Cumhuriyet Halk Partisi. Biz Türkiye'nin temel sorununu ifade ediyoruz ve bu temel sorunu çözmeye talibiz. Bununla ilgili çalışmalarımızı da yaptık. İnanıyorum ki bu ülkede kaynakları adaletli bir şekilde kullanarak, barış ve huzur içinde yaşayacağız. Demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nde hukukun üstünlüğünü benimseyerek bu ülkede gelişeceğiz, refahı paylaşacağız.” diye konuştu.

Yapılan anket sonuçlarını da değerlendiren Torun, şöyle devam etti:

“Şu anda büyük anket sonuçları Türkiye'nin 'tamam' da kararlı olduğunu gösteriyor ve bu iktidar ile cumhurbaşkanını değiştireceğini ifade ediyor. Artık ayrışmanın değil, birleşmenin yolunu arayacağız. Bu hükümetin ve cumhurbaşkanının söyleyecek ve bu ülkeye verecek hiçbir şeyi kalmadı. Korku kendisini o kadar sarmış ki artık şahsi menfaati ile ilgili ifadeler kullanmaya başladı. Kendi geleceği ile ilgili korkularını ifade etmeye başladı. Bu da artık önümüzdeki süreçte görev almayacağını, iktidarda olmayacağının da bir ispatıdır."

Torun, Ünyelilerin gösterdiği ilginin memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak, "Ünyeliler ‘artık tamam’ diyorlar ve inanıyorum ki haziran akşamı Ünye’den büyük oranda güzel bir netice alacağız. Ünye’de tamam diyecek ve inşallah hep birlikte güzel günlere yelken açacağız." diye konuştu.

Seyit Torun, daha sonra Ünye Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Torun, Ünye ziyaretlerinin ardından Altınordu ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

PARTNERAntarktika'da buzulların altında bulundu! Devasa...Antarktika'da buzulların altında bulundu! Devasa...
Mehmet Ağar'a memleketi Elazığ'da coşkulu karşılama/ Ek fotoğraflarMehmet Ağar'a memleketi Elazığ'da coşkulu karşılama/ Ek fotoğraflar
Fotoğraflar // Enerji Bakanlığı'ndan şehit ve gazi yakınlarına 2 milyon TL'lik bağışFotoğraflar // Enerji Bakanlığı'ndan şehit ve gazi yakınlarına 2 milyon TL'lik bağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altınordu ilçe ziyareti CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Ünye ziyareti

En Çok Okunan Haberler

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Seçim iptal mi olacak? AYM iddiasına AK Parti'den ilk açıklama

Seçim iptal mi olacak? AYM iddiasına AK Parti'den ilk açıklama

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

ALES sonuçları açıklandı! İlkbahar dönemi 2018 ALES sonuç sorgulama sayfası açıldı!

ALES sonuçları açıklandı! İlkbahar dönemi 2018 ALES sonuç sorgulama sayfası açıldı!

Kayseri'de maden ocağında göçük

Kayseri'de maden ocağında göçük

TRT önünde 'seçim' eylemi

TRT önünde 'seçim' eylemi

Elazığ merkezli 10 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

Elazığ merkezli 10 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

Fatih'te kağıt toplayıcısı koltuk altları kesilip kafasına kurşun sıkılarak öldürüldü

Fatih'te kağıt toplayıcısı koltuk altları kesilip kafasına kurşun sıkılarak öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.