"Bu ülkede barış ve huzur içinde yaşayacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "İnanıyorum ki bu ülkede kaynakları adaletli bir şekilde kullanarak, barış ve huzur içinde yaşayacağız. Demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nde hukukun üstünlüğünü benimseyerek bu ülkede gelişeceğiz, refahı paylaşacağız." dedi.
Torun, seçim çalışmaları kapsamında Ünye ilçesine gelerek, esnafı ziyaret etti, sorunlarını dinledi.
Daha sonra ilçe meydanında vatandaşlara hitap eden Torun, Türkiye'nin ayrıştırıldığını, sürekli geriye gittiğini belirterek, bu gidişatı düzeltecek tek partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu savundu.
Torun, "Türkiye'nin içinde bulunduğu durum belli. Başka illerde de görevliyim ve zaman zaman gidiyorum. Ama her yerde aynı manzarayı görüyorum. Maalesef büyük bir ayrışma içerisindeyiz ve her anlamda Türkiye kötüye gidiyor. Bunu da düzeltecek tek bir güç var; o da Cumhuriyet Halk Partisi. Biz Türkiye'nin temel sorununu ifade ediyoruz ve bu temel sorunu çözmeye talibiz. Bununla ilgili çalışmalarımızı da yaptık. İnanıyorum ki bu ülkede kaynakları adaletli bir şekilde kullanarak, barış ve huzur içinde yaşayacağız. Demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nde hukukun üstünlüğünü benimseyerek bu ülkede gelişeceğiz, refahı paylaşacağız.” diye konuştu.
Yapılan anket sonuçlarını da değerlendiren Torun, şöyle devam etti:
“Şu anda büyük anket sonuçları Türkiye'nin 'tamam' da kararlı olduğunu gösteriyor ve bu iktidar ile cumhurbaşkanını değiştireceğini ifade ediyor. Artık ayrışmanın değil, birleşmenin yolunu arayacağız. Bu hükümetin ve cumhurbaşkanının söyleyecek ve bu ülkeye verecek hiçbir şeyi kalmadı. Korku kendisini o kadar sarmış ki artık şahsi menfaati ile ilgili ifadeler kullanmaya başladı. Kendi geleceği ile ilgili korkularını ifade etmeye başladı. Bu da artık önümüzdeki süreçte görev almayacağını, iktidarda olmayacağının da bir ispatıdır."
Torun, Ünyelilerin gösterdiği ilginin memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak, "Ünyeliler ‘artık tamam’ diyorlar ve inanıyorum ki haziran akşamı Ünye’den büyük oranda güzel bir netice alacağız. Ünye’de tamam diyecek ve inşallah hep birlikte güzel günlere yelken açacağız." diye konuştu.
Seyit Torun, daha sonra Ünye Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Torun, Ünye ziyaretlerinin ardından Altınordu ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
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