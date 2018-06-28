"Bu ülkede PKK'yı kimse yeşertemez"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Müsteşarımız üzerinden 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokolde kabul etmeyin' talimatı gönderdim. Onları gideceği bir adres var. O adresi de onlara göstereceğiz. PKK terör örgütleri mensuplarının cenazeleri var. Biz, o leşleri çok sık kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjanı ayıracağız." dedi.

Seçimin ardından milletvekili seçildiği İstanbul 2. bölgedeki AK Parti İlçe Teşkilatlarına teşekkür ziyaretinde bulunan Soylu, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'nın ardından Esenler İlçe Başkanlığına gelerek partililere seçim döneminde gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür etti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Soylu, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine bağlı Yaygınyurt Köyü'nde bakkal Mevlüt Bengi'nin PKK'lı teröristler tarafından infaz edilmesine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Ağrı Doğubeyazıt'ta katledilen kardeşimizin 10 çocuğu var. İnsanlıktan nasibini almamış ve canavarca katliamları takdir edenlere ve bunu özellikle bir terör örgütünün siyasi partisini destekleyenlere bir kez daha kulaklarına küpe olsun diye söylüyorum, bu işler öyle kolay değil. Kendi çocuğu kızamık olunca, öksürünce hastane hastane koşanlar, en lüks hastanelere gidenler, oradaki kardeşimizin katline nasıl bir süreçle katkı koydular. Bu açıktır. Ben bunun ne demek olduğunu biliyorum. Yıllardır bu işlerin içerisinde olan bir arkadaşınız ve kardeşinizim. Yani orada Doğu ve Güneydoğu'da oyu düşen HDP, PKK üzerinden milleten intikam almaktadır. Bu kadar açık ve net. Buna kimse müsaade edeceğimizi düşünmesin."