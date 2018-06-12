İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bir ülkede kadın güçlü olursa ailenin de güçlü olacağını belirterek, "Aile güçlü olursa, toplum güçlü olur. Toplum güçlü olursa, ülke güçlü olur. Bu ülkenin kadınlarını daha da güçlendireceğiz. 15 yıldır kadınlarımızı güçlendirmek için çok büyük adımlar attık. 2023'e ilerlerken ülkemizin kadınlarını her alanda daha da güçlendireceğiz." dedi. Bakan Kaya, Esenler Bölge Parkı'nda çok sayıda sivil toplum kuruluşunun kadın temsilcileriyle bir araya geldi. Burada konuşan Kaya, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi. Gençlerin geçmişte Türkiye'de yaşanılan sıkıntıları bilmediklerini aktaran Kaya, "Bu ülkede başörtülünün okullara alınmadığı günleri... Bu ülkede 'pantolonu kırışık öyleyse namaz kılıyor bu' diye inancını yaşamaya çalışan erkek kardeşlerimin fişlenip işlerinden atıldığını... Bu ülkede inancını yaşamak isteyenin ötekileştirilip adeta kamusal alanın tamamen dışına itildiği günleri anlatmak durumundayız." diye konuştu.

Kaya, AK Parti olarak hak ve özgürlüklerin önünü tamamen açtıklarının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "81 milyon vatandaşımıza eşit ve adil bir şekilde hizmet götürmenin gayreti içerisinde olduk. 81 ilimize eşit, adil hizmet götürdük. Biz farklılıklarımızla büyük bir ülkeyiz. Biz bu coğrafyada yaşadığımız sürece bu coğrafyanın kaderiyle oynamak isteyenlerin hain planlarına maruz kalacağız. Ama bir ve beraber olduğumuz sürece hiç kimse bu ülkenin üzerinde tuzak kurmaya kalkışamayacak. Ancak bütün tuzakları bozacak olan bu aziz millettir. 24 Haziran'da da inşallah bu ülkenin üzerinde tuzak kurmaya çalışanlara yine en iyi dersi sizler sandıkta vereceksiniz. 7 düvel birleşmiş ülkemizin üzerinde tuzaklar kurmaya çalışıyorlar. Dolar üzerinden algı operasyonları yapmaya çalıştılar. Ağustos'ta gelmesi gereken kredi derecelendirme müfettişleri Nisan ayında geldi. Niçin? Seçim var da onun için. Acaba bir algı operasyonu yapar da puan kırar da 'Türkiye'de ekonomi kötüye gidiyor o zaman AK Parti'ye oy vermeyeyim' diye bu milletin aklını çelebilir miyiz diye. Ama benim aziz milletim bütün bu oyunları görecek, biz size inanıyoruz. Bu oyunları bozmak için 24 Haziran'da bütün çevrenize ulaşacaksınız. Ülkemizin geleceğine sahip çıkacağız."