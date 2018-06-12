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"Bu ülkenin kadınlarını daha da güçlendireceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 00:26 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: - "Bir ülkede kadın güçlü olursa, aile güçlü olur. Aile güçlü olursa, toplum güçlü olur. Toplum güçlü olursa, ülke güçlü olur. Bu ülkenin kadınlarını daha da güçlendireceğiz. 15 yıldır kadınlarımızı güçlendirmek için çok büyük adımlar attık. 2023'e ilerlerken ülkemizin kadınlarını her alanda daha da güçlendireceğiz" - "7 düvel birleşmiş ülkemizin üzerinde tuzaklar kurmaya çalışıyorlar. Dolar üzerinden algı operasyonları yapmaya çalıştılar. Ağustos'ta gelmesi gereken kredi derecelendirme müfettişleri Nisan ayında geldi. Niçin? Seçim var da onun için. Acaba bir algı operasyonu yapar da puan kırar da 'Türkiye'de ekonomi kötüye gidiyor o zaman AK Parti'ye oy vermeyeyim' diye bu milletin aklını çelebilir miyiz diye"

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bir ülkede kadın güçlü olursa ailenin de güçlü olacağını belirterek, "Aile güçlü olursa, toplum güçlü olur. Toplum güçlü olursa, ülke güçlü olur. Bu ülkenin kadınlarını daha da güçlendireceğiz. 15 yıldır kadınlarımızı güçlendirmek için çok büyük adımlar attık. 2023'e ilerlerken ülkemizin kadınlarını her alanda daha da güçlendireceğiz." dedi.

Bakan Kaya, Esenler Bölge Parkı'nda çok sayıda sivil toplum kuruluşunun kadın temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Kaya, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.

Gençlerin geçmişte Türkiye'de yaşanılan sıkıntıları bilmediklerini aktaran Kaya, "Bu ülkede başörtülünün okullara alınmadığı günleri... Bu ülkede 'pantolonu kırışık öyleyse namaz kılıyor bu' diye inancını yaşamaya çalışan erkek kardeşlerimin fişlenip işlerinden atıldığını... Bu ülkede inancını yaşamak isteyenin ötekileştirilip adeta kamusal alanın tamamen dışına itildiği günleri anlatmak durumundayız." diye konuştu.

Kaya, AK Parti olarak hak ve özgürlüklerin önünü tamamen açtıklarının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"81 milyon vatandaşımıza eşit ve adil bir şekilde hizmet götürmenin gayreti içerisinde olduk. 81 ilimize eşit, adil hizmet götürdük. Biz farklılıklarımızla büyük bir ülkeyiz. Biz bu coğrafyada yaşadığımız sürece bu coğrafyanın kaderiyle oynamak isteyenlerin hain planlarına maruz kalacağız. Ama bir ve beraber olduğumuz sürece hiç kimse bu ülkenin üzerinde tuzak kurmaya kalkışamayacak. Ancak bütün tuzakları bozacak olan bu aziz millettir. 24 Haziran'da da inşallah bu ülkenin üzerinde tuzak kurmaya çalışanlara yine en iyi dersi sizler sandıkta vereceksiniz.

7 düvel birleşmiş ülkemizin üzerinde tuzaklar kurmaya çalışıyorlar. Dolar üzerinden algı operasyonları yapmaya çalıştılar. Ağustos'ta gelmesi gereken kredi derecelendirme müfettişleri Nisan ayında geldi. Niçin? Seçim var da onun için. Acaba bir algı operasyonu yapar da puan kırar da 'Türkiye'de ekonomi kötüye gidiyor o zaman AK Parti'ye oy vermeyeyim' diye bu milletin aklını çelebilir miyiz diye. Ama benim aziz milletim bütün bu oyunları görecek, biz size inanıyoruz. Bu oyunları bozmak için 24 Haziran'da bütün çevrenize ulaşacaksınız. Ülkemizin geleceğine sahip çıkacağız."

Yerli otomobilin prototipinin 2019'da hazır olduğunu dile getiren Kaya, 2021'de Türk üretimi olan otomobili kullanıyor olacaklarını vurguladı.

Kaya, insansız hava araçları sayesinde Afrin'de çok başarılı bir operasyon sürdürdüklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Biz sayılı bir yere, kendi üretimimizle, sanayimizi geliştirerek geleceğiz. İlimde, bilimde, fende en iyiler arasına gireceğiz. Çok çalışarak yapacağız bunları. Türkiye 15 Temmuz'dan sonra çok daha farklı bir yere geldi. 81 milyon tek vücut olduğunda neleri başarabileceğimizi bir kez daha gördük. Biz ülkemizin kadınlarının çok daha güçlü olduğu 2023 hedeflerimize ilerleyeceğiz. Biz diyoruz ki, eğer kadın güçlü olursa bir ülkede aile güçlü olur. Aile güçlü olursa toplum güçlü olur. Toplum güçlü olursa ülke güçlü olur. Bu ülkenin kadınlarını daha da güçlendireceğiz. 15 yıldır kadınlarımızı güçlendirmek için çok büyük adımlar attık. 2023'e ilerlerken ülkemizin kadınlarını her alanda daha da güçlendireceğiz. Türkiye'de ilk defa kadının güçlendirilmesi strateji belgemizi, eylem planımızı açıkladık 8 Mart'ta. Biz bu ülkenin kadınlarını güçlendirerek geleceğimizi güçlendireceğiz."

Bakan Kaya, konuşmasının ardından Esenler'deki 15 Temmuz Şehitler Parkı'na gelerek, park hakkında Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan bilgiler aldı, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Daha sonra Ensar Vakfı Esenler Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret eden Kaya, öğrencilerle sohbet etti.

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

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