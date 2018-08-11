"Bu ülkeye diz çöktürmeye çalışanlara karşı ortak hareket etmeliyiz"

Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Ekonomik krizler oluşturarak, ekonomik darbeler yaparak, bu ülkeyi diz çöktürmeye çalışanlara karşı ortak hareket etmemiz gerekiyor." dedi.

Sendikasının Bolu Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu için Bolu'ya gelen Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan yeni ekonomik paketi önemsediklerini ve buna destek verdiklerini söyledi.

Memiş, ülke üzerine oynanan oyunun farkında olduklarını vurgulayarak, "15 Temmuz sürecinde bu oyunun içinde kimlerin olduğunun farkındayız. Bu oyunda başarılı olamayanların, bunun sonrasında yine ülkemiz üzerinde oyun kurgulayacaklarının da farkındaydık. Bunu her zaman söylemiştik." diye konuştu.

Genel seçimlerin 24 Haziran'a alınmasının önemli bir adım olduğunu seçim öncesinde vurguladıklarını anımsatan Memiş, şöyle devam etti:

"Seçim tarihinin erkene alınmasıyla ekonomik krizde, yani dolarla patatesle soğanla bu milletin aklıyla alay edenler, bu ülkenin geleceğiyle oynamak isteyenlere karşı bir önlem alınmıştı. Şu anda yine bu küresel akıl, üst akıl, durmak bilmiyor. Yine ülkemizi dize getirmek, bu ülkenin geleceği ile oynamak ve 15 Temmuz'da içimizdeki alçaklarla yapamadıkları darbelerini ekonomik anlamda dolar üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Biz, bakanımızın yapmış olduğu açıklamayı sonuna kadar destekliyoruz. Sonuna kadar devletimizin yanındayız. Sonuna kadar ülkemizin yanındayız."