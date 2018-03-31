HABER

"Bu ülkeye sahip çıkmak hepimizin görevi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 13:46 | Son Güncelleme

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yanbaz: - "Bu ülke hepimizin. Bu ülkeye sahip çıkmak sadece siyasilerin veya bir tarafın işi değil, hepimizin görevi"

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, "Bu ülke hepimizin. Bu ülkeye sahip çıkmak sadece siyasilerin veya bir tarafın işi değil, hepimizin görevi." dedi.

Yanbaz, Atakum Belediyesi Yalı Kafe'de düzenlenen toplantıda, sendika temsilcileri ile bir araya geldi.

Türkiye'ye sahip çıkmanın her vatandaşın görevi olduğunu vurgulayan Yanbaz, "Bu ülke hepimizin. Bu ülkeye sahip çıkmak sadece siyasilerin ve bir tarafın işi değil, hepimizin görevi. Memur-Sen'e sahip çıkın. Memur-Sen'e sahip çıktığınızda mazlumun, mağdurun umuduna sahip çıkmış oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geçirdiği günler için artık "Zor günler geçiriyoruz." cümlesini kurmadıklarını dile getiren Yanbaz, çünkü artık güzel günler yaşayacaklarını, 150 yıldır bölge coğrafyasında yapılan operasyonlara "Dur." dediklerini anlattı.

Türkiye'nin mazlumun ve mağdurun yanında olduğuna dikkati çeken Yanbaz, şunları kaydetti:

"Türkiye, emperyalist sistemin oyunu değil. Mazlumun, mağdurun istediğini ortaya koymanın gururu ve onuru içindeyiz. Biz sendika olarak tabii ki bunun arkasındayız. Millet ile beraberiz. Bu milletin umudu olan liderlerle de beraber olmaya devam edeceğiz. Bu umut hepimizin umududur. Sınırları cetveller ile çizilmiş coğrafyaya müsaade etmiyoruz artık. Bunu sivil toplum örgütünün başkanı olarak söylemekten gurur duyuyorum. Bu sendikaya bu yönüyle de sahip çıkmanızı istiyoruz."

Toplantıya Samsun Valisi Osman Kaymak, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ile sendika temsilcileri katıldı.

Diyarbakır'da roketatar ve silahlarla saldırmışlardıDiyarbakır'da roketatar ve silahlarla saldırmışlardı
Evli adamla birlikte olup karısına fotoğraf gönderdiEvli adamla birlikte olup karısına fotoğraf gönderdi
Beşiktaş'ta 19 şehit mezarı keşfedildiBeşiktaş'ta 19 şehit mezarı keşfedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Büro Memur-Sen Büro Memur-Sen Genel Başkanı sendika Vecdi Yanbaz

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öğrencisi eski sevgilisi çıktı! 'Seni öldüreceğim' diyerek kadını darp etti

Öğrencisi eski sevgilisi çıktı! 'Seni öldüreceğim' diyerek kadını darp etti

Trafiğin ortasında otomobilden atladı

Trafiğin ortasında otomobilden atladı

Adnan Oktar İsrail gazetesinde! İlginç sözler

Adnan Oktar İsrail gazetesinde! İlginç sözler

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Son dakika! Ataşehir'de fabrikada yangın

Son dakika! Ataşehir'de fabrikada yangın

Böyle iğrençlik görülmedi!

Böyle iğrençlik görülmedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.