"Bu ülkeye sahip çıkmak hepimizin görevi"

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, "Bu ülke hepimizin. Bu ülkeye sahip çıkmak sadece siyasilerin veya bir tarafın işi değil, hepimizin görevi." dedi.

Yanbaz, Atakum Belediyesi Yalı Kafe'de düzenlenen toplantıda, sendika temsilcileri ile bir araya geldi.

Türkiye'ye sahip çıkmanın her vatandaşın görevi olduğunu vurgulayan Yanbaz, "Bu ülke hepimizin. Bu ülkeye sahip çıkmak sadece siyasilerin ve bir tarafın işi değil, hepimizin görevi. Memur-Sen'e sahip çıkın. Memur-Sen'e sahip çıktığınızda mazlumun, mağdurun umuduna sahip çıkmış oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geçirdiği günler için artık "Zor günler geçiriyoruz." cümlesini kurmadıklarını dile getiren Yanbaz, çünkü artık güzel günler yaşayacaklarını, 150 yıldır bölge coğrafyasında yapılan operasyonlara "Dur." dediklerini anlattı.

Türkiye'nin mazlumun ve mağdurun yanında olduğuna dikkati çeken Yanbaz, şunları kaydetti:

"Türkiye, emperyalist sistemin oyunu değil. Mazlumun, mağdurun istediğini ortaya koymanın gururu ve onuru içindeyiz. Biz sendika olarak tabii ki bunun arkasındayız. Millet ile beraberiz. Bu milletin umudu olan liderlerle de beraber olmaya devam edeceğiz. Bu umut hepimizin umududur. Sınırları cetveller ile çizilmiş coğrafyaya müsaade etmiyoruz artık. Bunu sivil toplum örgütünün başkanı olarak söylemekten gurur duyuyorum. Bu sendikaya bu yönüyle de sahip çıkmanızı istiyoruz."

Toplantıya Samsun Valisi Osman Kaymak, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ile sendika temsilcileri katıldı.