"Bu ülkeyi yönetmek için Erdoğan gibi bir adam lazım"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Türkiye düşmanları, Kandil, Pensilvanya rahatsız oluyor. 24 Haziran'da sandıktan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için öyle bir sonuç çıkacak ki Kandil, Pensilvanya duyacak sesini." dedi.

Gül, Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen miting öncesi yaptığı konuşmada, AK Parti olarak tüm toplumu kucakladıklarını, ötekileştirilen kimse kalmadığını belirtti.

Gezi olaylarında ve FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, milletin dik durarak yıkılmadığını, Recep Tayyip Erdoğan'a destek olduğunu anlatan Gül, şunları kaydetti:

"Halkın gücü, tankın gücünü yerle bir etti. Bu millete hiçbir güç, bir şey dayatamaz. 15 Temmuz'da nasıl demokrasiye sahip çıktıysanız, 24 Haziran'da da yine demokrasiye sahip çıkacaksınız. Sizlerin desteğiyle inşallah yine bir zaferi kutlayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Türkiye düşmanları, Kandil, Pensilvanya rahatsız oluyor. 24 Haziran'da sandıktan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için öyle bir sonuç çıkacak ki Kandil, Pensilvanya duyacak sesini. Türkiye yükselecek, şahlanacak Allah'ın izniyle."