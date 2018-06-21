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"Bu ülkeyi yönetmek için Erdoğan gibi bir adam lazım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 18:08 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Türkiye düşmanları, Kandil, Pensilvanya rahatsız oluyor. 24 Haziran'da sandıktan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için öyle bir sonuç çıkacak ki Kandil, Pensilvanya duyacak sesini" - "(CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce) Çıkmış bisiklet sürerek oy toplamaya çalışıyor. Biz sana bisiklet süremezsin demiyoruz ki, bu ülkeyi yönetemezsin diyoruz. Bu ülkeyi yönetmek için tecrübe lazım, irade lazım, cesaret lazım, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir adam lazım"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Türkiye düşmanları, Kandil, Pensilvanya rahatsız oluyor. 24 Haziran'da sandıktan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için öyle bir sonuç çıkacak ki Kandil, Pensilvanya duyacak sesini." dedi.

Gül, Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen miting öncesi yaptığı konuşmada, AK Parti olarak tüm toplumu kucakladıklarını, ötekileştirilen kimse kalmadığını belirtti.

Gezi olaylarında ve FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, milletin dik durarak yıkılmadığını, Recep Tayyip Erdoğan'a destek olduğunu anlatan Gül, şunları kaydetti:

"Halkın gücü, tankın gücünü yerle bir etti. Bu millete hiçbir güç, bir şey dayatamaz. 15 Temmuz'da nasıl demokrasiye sahip çıktıysanız, 24 Haziran'da da yine demokrasiye sahip çıkacaksınız. Sizlerin desteğiyle inşallah yine bir zaferi kutlayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Türkiye düşmanları, Kandil, Pensilvanya rahatsız oluyor. 24 Haziran'da sandıktan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için öyle bir sonuç çıkacak ki Kandil, Pensilvanya duyacak sesini. Türkiye yükselecek, şahlanacak Allah'ın izniyle."

Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gaziantep mitinginin ardından İstanbul'a gideceğini ve yapımı tamamlanan üçüncü havalimanına iniş yapacağını belirterek, "Türkiye uçağının burnu havaya kalktı, kimse engel olamayacak, kimse durduramayacak Türkiye'yi. Bu seçimde Allah'ın izniyle en güçlü desteği Gaziantep verdi, verecek." diye konuştu.

Gaziantep'in, en kalabalık mitingini yaptığını, Cumhurbaşkanını kucakladığını ifade eden Gül, 24 Haziran'da ay yıldızlı bayrak için, ezan için, devlet ve vatan için AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek istedi.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül AK Parti'nin Gaziantep mitingi miting

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