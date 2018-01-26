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Bu uygulamalar artık yasak

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 04:56 | Son Güncelleme 1 saat önce

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, banko ve gişelerde kişisel bilgilerin öğrenilmemesi için düzenleme yapılmasına ve numaradan isim sorgulama işlemi yapan uygulamaların yasaklanmasına karar verdi.

Bu uygulamalar artık yasak

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, “banko, gişe, masa gibi hizmet alanlarında kişisel verilerin korunması” kararında, bankacılık, sağlık, posta, kargo, turizm acenteleri, zincir mağazaların müşteri hizmetleri bölümleri, abonelik işlemlerinin yapıldığı kuruluşlar, belediye, vergi ve nüfus hizmetlerinin verildiği kamu ve özel kurumların banko, gişe, masa gibi bölümlerde yetkisiz kişilerin bulunmasını önleyecek tedbirlerin alınmasına hükmetti. Kurul ayrıca gişe ve bankolarda hizmet alanların birbirlerinin kişisel verilerini duymasını, görmesini, öğrenmesini veya ele geçirmesini engelleyecek teknik ve idari tedbirleri almasına karar verdi.

BİRÇOK UYGULAMA VE İNTERNET SİTESİ VAR

Kurulun diğer kararında ise çeşitli uygulamalar, internet siteleri veya sosyal medya üzerinden kişisel verileri toplayarak, bunları paylaşan, isim sorgulandığında telefon numarası bilgisine, numara sorgulandığında da isim bilgisine erişme ve başkalarının telefon rehberinde nasıl kayıtlı olunduğunu öğrenme gibi konularda hizmet veren birçok uygulama ve internet sitesi bulunduğu belirtildi.

Kanunda, kişisel verilerin otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi her türlü işlemin, kişisel verilerin işlenmesi olarak düzenlendiğine dikkat çekildi. Kararda, kişilerin iletişim bilgilerinin paylaşımını yapan internet siteleri ve mobil uygulamalarca gerçekleştirilen veri işleme faaliyetinin derhal durdurulması gerektiği belirtildi. Bu kapsamda faaliyetine devam eden internet siteleri ve uygulamalara erişimin engellenmesi için yetkili kurumlara başvuruda bulunulacağı belirtilen kararda, savcılığa da ihbarda bulunulacağı kaydedildi.

Kararlarda, bunlara uymayanlar hakkında bir milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

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