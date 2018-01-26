Bu uygulamalar artık yasak

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, “banko, gişe, masa gibi hizmet alanlarında kişisel verilerin korunması” kararında, bankacılık, sağlık, posta, kargo, turizm acenteleri, zincir mağazaların müşteri hizmetleri bölümleri, abonelik işlemlerinin yapıldığı kuruluşlar, belediye, vergi ve nüfus hizmetlerinin verildiği kamu ve özel kurumların banko, gişe, masa gibi bölümlerde yetkisiz kişilerin bulunmasını önleyecek tedbirlerin alınmasına hükmetti. Kurul ayrıca gişe ve bankolarda hizmet alanların birbirlerinin kişisel verilerini duymasını, görmesini, öğrenmesini veya ele geçirmesini engelleyecek teknik ve idari tedbirleri almasına karar verdi.

BİRÇOK UYGULAMA VE İNTERNET SİTESİ VAR

Kurulun diğer kararında ise çeşitli uygulamalar, internet siteleri veya sosyal medya üzerinden kişisel verileri toplayarak, bunları paylaşan, isim sorgulandığında telefon numarası bilgisine, numara sorgulandığında da isim bilgisine erişme ve başkalarının telefon rehberinde nasıl kayıtlı olunduğunu öğrenme gibi konularda hizmet veren birçok uygulama ve internet sitesi bulunduğu belirtildi.