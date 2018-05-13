Vatan söz konusu olduğunda geri kalan her şeyin teferruat olduğunu aktaran Işık, "Oğlumun, babası ile darbeye karşı çıkış amacı siyasi bir amaç değil, sade ve sadece vatan içindir. Oğlumun adının gençlik merkezlerine, okullara verilmesinin gayesi onun bıraktığı vatan, din, bayrak ve tek Türkiye sevdasını sizlerin devralmanızdır. Bu vatan, şehit Uhud'dan ve bütün şehitlerimizden sizlere emanettir gençler." diye konuştu.

15 Temmuz şehitlerinden Uhud Kadir Işık'ın annesi Naciye Işık da şehitlerin tek amacının vatan, bayrak, din ve ezanların susmaması olduğunu belirtti.

Annelerin en gururlusunun yavrusunu vatan uğruna şehit verenler olduğunu ifade eden Gerginci, şehit annelerinin ve tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Veysel Karani'nin, "Anne sözü dinlemek insana peygamber hırkası giydirir" sözünü anımsatan Işık, şunları kaydetti:

"Şehit Uhud oğlumun da bana karşı hürmeti, sevgisi şehitlik hırkası giydirdi. Ben oğlumdan razıyım, Rabbim de inşallah razı olur. 'Cennet annelerin ayakları altındadır' diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bu hadisin manası, anneler isterlerse dünyayı cennete çevirebilirler. Karşılıksız sevginin, fedakarlığın, şefkatin ve merhametin dünyadaki adıdır anne."

Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke de dünyadaki en yüce duygunun annelik, an yüce varlığın anne ve en yüce sevginin de anne sevgisi olduğunu ifade etti.

Anneliğin insanlığın ulaşabileceği doruk nokta olduğuna dikkati çeken Teke, "Şehitlerimizin anneleri, siz yavrularınızı dokuz ay karnınızda, yıllarca sinenizde taşıdınız. Bizler de onları bir ömür yüreklerimizde taşıyacağız. Mezar taşlarıyla bu vatanda Türk mührü vuran kahramanların kahraman anneleri, sizlerin nezdinde bütün annelerin şehit ve gazilerimizin annelerinin tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Ekrem Gerginci, şehit Uhud Kadir Işık'ın fotoğrafını annesine hediye etti.

Programa, Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, AK Parti Çankırı İl Başkanı Celal Kaman, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke, vatandaşlar ve şehit aileleri katıldı.

