Vali Yaşar Karadeniz, "Ülkemiz üzerindeki planlar bitmedi ama bizim de bu vatan uğruna mücadelemiz hiç bitmeyecek. Atalarımızdan yadigar aldığımız bu cennet vatanı bizden sonrakilere bir karışına dahi en ufak zarar getirmeden teslim etmek hepimizin boynunun borcu." dedi.
Karadeniz, kentteki bir restoranda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un gerçek sebeplerini anlamak için yüz yıl geriye gidilmesi gerektiğini söyledi.
Tarihin iyi okunması gerektiğine işaret eden Karadeniz, "Osmanlı İmparatorluğu'nun paramparça edildiği günlere gitmemiz gerekiyor. Eğer okumaya oradan başlamazsak o zaman 15 Temmuz'u iyi anlayamayız. Doğru teşhis yapamazsak başka hatalara sebebiyet verebilir. " diye konuştu.
15 Temmuz'da büyük bir kahramanlık örneğinin sergilendiğini vurgulayan Karadeniz, şöyle konuştu:
"Kurtuluş Savaşı ile elde ettiğimiz kazanımları geri alma ve demokrasimizi yok etme kalkışmasıydı ama milletimiz Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine sokağa dökülerek, askerimiz kışlasında mücadelesini vererek, polisimiz cansiperane şekilde şehit olma pahasına silahlara karşı durarak el birliğiyle darbe teşebbüsünü def etti. Ülkemiz üzerindeki planlar bitmedi ama bizim de bu vatan uğruna mücadelemiz hiç bitmeyecek. Atalarımızdan yadigar aldığımız bu cennet vatanı bizden sonrakilere bir karışına dahi en ufak zarar getirmeden teslim etmek hepimizin boynunun borcu."
AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise 15 Temmuz'un bir işgal teşebbüsü olduğunu vurgulayarak, "Türk milleti ilk kez bir darbe teşebbüsünü yendi. Bugün darbecileri yargılıyoruz ve gereken cezalar veriliyor. Milletimiz demokrasisine, iradesine sahip çıkan bir millet olarak dünyaya örnek oldu." diye konuştu.
Belediye Başkanı Tahsin Babaş da bin yıldır bu topraklarda yaşadıklarını dile getirerek, "Bu toprakları kanla besledik. Birkaç çapulcunun çıkıp kalkışma yapmasıyla biz hiçbir zaman devletimizi, milletimizi, toprağımızı, ezanımızı teslim etmeyiz. Bundan sonra da etmeyeceğiz. " ifadesini kullandı.
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