Bu yaz da sporun keyfi TV+’ta çıkacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in hem evden hem de mobil cihazlardan izlenebilen TV+, bu yaz da sporun en iyilerini ekranlara getirmeye devam edecek.
Turkcell açıklamasına göre, 14 Haziran’da başlayacak Dünya Kupası’ndan tenisin en önemli turnuvalarına, NBA Finalleri’nden Formula 1’e dünyanın gözünün üstünde olduğu spor organizasyonları canlı yayınlarla TV+’ta olacak.
Kendi alanlarının en iyi organizasyonlarının resmi yayıncısı olan TV+’ta, Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’nın da tenisin en iyilerinin sahne alacağı Roland Garros ve Wimbledon’ın da heyecanları canlı olarak yaşanacak. Spor adına sıcak geçecek olan yazın perdesi NBA Finalleri ile açılacak. 31 Mayıs’ta başlayacak seri sonunda dünyanın en önemli basketbol liginde şampiyon, TV+’ta belli olacak. 3 Haziran’da ise motorseverlerin dikkatle takip ettiği Moto GP’de İtalya GP’sinin tüm heyecanı canlı yayınlarla ekrana gelecek.
10 Haziran 2018 ise TV+’ta sporun en yoğun günlerinden biri olacak. Formula 1’de Mercedes, Ferrari ve Red Bull arasında Kanada’daki birincilik mücadelesinin galibi gibi, tenisin 4 büyük turnuvasından biri olan Roland Garros’ta şampiyonlar da TV+’ta belli olacak.
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- Futbolun en büyüğü TV+’ta belli olacak
Tüm futbolseverlerin gözlerini çevireceği 2018 Dünya Kupası heyecanı da TV+’ta olacak. İzleyiciler, Rusya’daki futbol şölenine dair tüm ayrıntıları canlı yayınlarla takip edebilecekler.
Spor dolu yazı ise motorsporları ve tenis noktalayacak. 16-17 Haziran 2018’de dünyanın en zorlu dayanıklılık yarışı olarak bilinen Le Masn 24 Saat Yarışı da tüm detaylarıyla TV+’tan canlı yayımlanacak. 17 Haziran 2018’de motor tutkunları Moto GP’nin İspanya yarışını, 24 Haziran 2018’de de otomobilseverler Formula 1’deki Fransa yarışını TV+’tan naklen izleyebilecek. 2-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında ise Wimbledon Tenis Turnuvası’nın bütün heyecanına TV+’tan ortak olunabilecek.
Açıklamada verilen bilgilere göre TV+ canlı yayınları şu şekilde verilecek:
1 MAYIS 2018 – 17 HAZİRAN 2018
2018 NBA Finalleri
3 HAZİRAN PAZAR
Moto GP İtalya Yarışı
9 - 10 HAZİRAN 2018
Roland Garros Tenis Turnuvası Finalleri
10 HAZİRAN PAZAR
Formula 1 Kanada Yarışı
14 HAZİRAN – 15 TEMMUZ 2018
Futbol Dünya Kupası
16-17 HAZİRAN 2018
Le Mans 24 Saat Yarışı
17 HAZİRAN PAZAR
Moto GP İspanya Yarışı
24 HAZİRAN PAZAR
Formula 1 Fransa Yarışı
2-15 TEMMUZ 2018
Wimbledon Tenis Turnuvası
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