Bu yaz da sporun keyfi TV+’ta çıkacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in hem evden hem de mobil cihazlardan izlenebilen TV+, bu yaz da sporun en iyilerini ekranlara getirmeye devam edecek.

Turkcell açıklamasına göre, 14 Haziran’da başlayacak Dünya Kupası’ndan tenisin en önemli turnuvalarına, NBA Finalleri’nden Formula 1’e dünyanın gözünün üstünde olduğu spor organizasyonları canlı yayınlarla TV+’ta olacak.

Kendi alanlarının en iyi organizasyonlarının resmi yayıncısı olan TV+’ta, Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’nın da tenisin en iyilerinin sahne alacağı Roland Garros ve Wimbledon’ın da heyecanları canlı olarak yaşanacak. Spor adına sıcak geçecek olan yazın perdesi NBA Finalleri ile açılacak. 31 Mayıs’ta başlayacak seri sonunda dünyanın en önemli basketbol liginde şampiyon, TV+’ta belli olacak. 3 Haziran’da ise motorseverlerin dikkatle takip ettiği Moto GP’de İtalya GP’sinin tüm heyecanı canlı yayınlarla ekrana gelecek.

10 Haziran 2018 ise TV+’ta sporun en yoğun günlerinden biri olacak. Formula 1’de Mercedes, Ferrari ve Red Bull arasında Kanada’daki birincilik mücadelesinin galibi gibi, tenisin 4 büyük turnuvasından biri olan Roland Garros’ta şampiyonlar da TV+’ta belli olacak.