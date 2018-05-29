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Bu yaz da sporun keyfi TV+’ta çıkacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 13:54 | Son Güncelleme

Turkcell’in hem evden hem de mobil cihazlardan izlenebilen TV+, bu yaz da sporun en iyilerini ekranlara getirecek

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in hem evden hem de mobil cihazlardan izlenebilen TV+, bu yaz da sporun en iyilerini ekranlara getirmeye devam edecek.

Turkcell açıklamasına göre, 14 Haziran’da başlayacak Dünya Kupası’ndan tenisin en önemli turnuvalarına, NBA Finalleri’nden Formula 1’e dünyanın gözünün üstünde olduğu spor organizasyonları canlı yayınlarla TV+’ta olacak.

Kendi alanlarının en iyi organizasyonlarının resmi yayıncısı olan TV+’ta, Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’nın da tenisin en iyilerinin sahne alacağı Roland Garros ve Wimbledon’ın da heyecanları canlı olarak yaşanacak. Spor adına sıcak geçecek olan yazın perdesi NBA Finalleri ile açılacak. 31 Mayıs’ta başlayacak seri sonunda dünyanın en önemli basketbol liginde şampiyon, TV+’ta belli olacak. 3 Haziran’da ise motorseverlerin dikkatle takip ettiği Moto GP’de İtalya GP’sinin tüm heyecanı canlı yayınlarla ekrana gelecek.

10 Haziran 2018 ise TV+’ta sporun en yoğun günlerinden biri olacak. Formula 1’de Mercedes, Ferrari ve Red Bull arasında Kanada’daki birincilik mücadelesinin galibi gibi, tenisin 4 büyük turnuvasından biri olan Roland Garros’ta şampiyonlar da TV+’ta belli olacak.

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- Futbolun en büyüğü TV+’ta belli olacak

Tüm futbolseverlerin gözlerini çevireceği 2018 Dünya Kupası heyecanı da TV+’ta olacak. İzleyiciler, Rusya’daki futbol şölenine dair tüm ayrıntıları canlı yayınlarla takip edebilecekler.

Spor dolu yazı ise motorsporları ve tenis noktalayacak. 16-17 Haziran 2018’de dünyanın en zorlu dayanıklılık yarışı olarak bilinen Le Masn 24 Saat Yarışı da tüm detaylarıyla TV+’tan canlı yayımlanacak. 17 Haziran 2018’de motor tutkunları Moto GP’nin İspanya yarışını, 24 Haziran 2018’de de otomobilseverler Formula 1’deki Fransa yarışını TV+’tan naklen izleyebilecek. 2-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında ise Wimbledon Tenis Turnuvası’nın bütün heyecanına TV+’tan ortak olunabilecek.

Açıklamada verilen bilgilere göre TV+ canlı yayınları şu şekilde verilecek:

1 MAYIS 2018 – 17 HAZİRAN 2018

2018 NBA Finalleri

3 HAZİRAN PAZAR

Moto GP İtalya Yarışı

9 - 10 HAZİRAN 2018

Roland Garros Tenis Turnuvası Finalleri

10 HAZİRAN PAZAR

Formula 1 Kanada Yarışı

14 HAZİRAN – 15 TEMMUZ 2018

Futbol Dünya Kupası

16-17 HAZİRAN 2018

Le Mans 24 Saat Yarışı

17 HAZİRAN PAZAR

Moto GP İspanya Yarışı

24 HAZİRAN PAZAR

Formula 1 Fransa Yarışı

2-15 TEMMUZ 2018

Wimbledon Tenis Turnuvası

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Turkcell tv

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