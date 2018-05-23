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Bu yıl 100 binden fazla Afgan yerlerinden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 12:23 | Son Güncelleme

Bu yıl 100 binden fazla Afgan yerlerinden oldu

Afganistan'da bu yılın başından beri çatışmalar ve doğal afetler nedeniyle 100 binden fazla kişinin yerlerinden olduğu bildirildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Bürosundan yapılan açıklamada, Afganistan'da yılın başından beri 108 bin 440 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Söz konusu dönemde ülkenin doğusundaki Gazni'de 10 bin, kuzeydeki Bağlan'da 4 bin civarında kişinin yerlerinden olduğu kaydedildi.

Afganistan'da 2017 yılında 445 bin kişi evlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

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100 binden fazla kişi Afganistan yerlerinden oldu

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