HABER

"Bu yıl 500 bin Kazak turist Türkiye'yi ziyaret edecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 12:34 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Aydın: - "Geçen yıl 425 bin civarında Kazakistan vatandaşını Türkiye'de ağırladık. Bu yıl 500 bini aşacağımızı düşünüyorum"

ALMATI (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Aydın, geçen yıl Türkiye'yi 425 bin Kazak turistin ziyaret ettiğini, bu yıl rakamın 500 bini aşacağını söyledi.

Aydın, Almatı kentinde yapılan turizm ve seyahat fuarı çerçevesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarda 215 metrekare alana sahip Türkiye standında 15 civarında büyük otel ve otel gruplarının temsil edildiğini belirtti.

Kazakistan ile turizm alanındaki ilişkilere büyük önem verdiklerini söyleyen Aydın, fuar çerçevesinde Kazak turizm sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini, onlarla turizm alanındaki meseleleri masaya yatırdıklarını aktardı.

Aydın, "Görüşmeler verimli oldu. Kazakistan Türkiye'ye gelen turist anlamında istikrarlı bir pazar. Geçen yıl 425 bin civarında Kazakistan vatandaşını Türkiye'de ağırladık. Bu yıl 500 bini aşacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kazakistan'da Türk firmalara charter sefer yapma konusunda kota uyguladığını ve bunun turist akışını etkilediğine dikkati çeken Aydın, ancak bunun da üst düzey görüşmelerle aşılacağını düşündüğünü dile getirdi.

Aydın, "Kazakistan vatandaşlarının Türkiye'ye ciddi bir ilgisi var. Kazakistan kardeş ve dost ülke." dedi.

- "Ülkemizin 4 bin köşesini tanıtmaya çalıştık"

Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri ve Astana Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği Ofis Sorumlusu Nuri Şimşekler de Türkiye standının büyük ilgi gördüğüne işaret ederek, “Türkiye’nin çok farklı bölgelerinden görseller kullanarak, ülkemizin dört bir köşesini tanıtmaya çalıştık. Astana, Almatı ve Çimkent şehirlerindeki turizm operatörleriyle koordineli olarak Türkiye’ye buradan turist akışı konusunda birlikte çalışmaları sürdürdürüyoruz." dedi.

Çarşamba günü açılan ve 30 ülkeden 200'den fazla turizm firmasının katıldığı fuar bugün sona erecek.

CHP'nin adayı Meral Akşener mi? CHP'nin adayı Meral Akşener mi?
Bakan Soylu'nun konvoyu önünde trafik kazası! Yaralılar varBakan Soylu'nun konvoyu önünde trafik kazası! Yaralılar var
İngiltere'den ipleri gerecek adım! Londra sokaklarına asıldıİngiltere'den ipleri gerecek adım! Londra sokaklarına asıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Turizm Fuarı

En Çok Okunan Haberler

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

İlginizi Çekebilir

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçimiyle ilgili flaş açıklama!

24 Haziran seçimiyle ilgili flaş açıklama!

Son dakika! İstanbul'da tur otobüsleri çarpıştı! Yaralılar öğrenciler var

Son dakika! İstanbul'da tur otobüsleri çarpıştı! Yaralılar öğrenciler var

Babası, amcası ve ağabeyi bir olup hayatını karattı

Babası, amcası ve ağabeyi bir olup hayatını karattı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

İstanbul'da terör operasyonu! DEAŞ ve PKK'ya büyük darbe

İstanbul'da terör operasyonu! DEAŞ ve PKK'ya büyük darbe

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.