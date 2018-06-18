"Bu yıl hedef 1 milyon 250 bin işsize iş"

ELAZIĞ (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "İŞKUR aracılığıyla bu seneki işe yerleştirmeyle ilgili hedefimiz 1 milyon 250 bin. Bu hedefe ulaşmak için işe yerleştirme portalımızı güncelliyoruz." dedi.

Bakan Sarıeroğlu, Elazığ'nın Kovancılar ilçesinde partililerle çay bahçesinde bir araya geldi.

Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden Sarıeroğlu, Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren Alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, 2000 yılında İŞKUR'un sadece 22 bin kişiyi işe yerleştirmesine karşın, ortaya konulan proaktif politikalar, meslek danışmanları sayısının arttırılması ve bilişim alt yapısının geliştirilmesi sonucu bu sayının 2017 yılında 1 milyon 57 bin kişiye ulaştığını vurguladı.

Yapılacak yeni düzenlemelerle bunun daha da artacağını aktaran Sarıeroğlu, "İŞKUR aracılığıyla bu seneki işe yerleştirmeyle ilgili hedefimiz 1 milyon 250 bin. Bu hedefe ulaşmak için işe yerleştirme portalımızı güncelliyoruz. Tamamen son teknolojinin kullanıldığı yeni bir yazılımla, güçlü eşleştirmenin yapıldığı bir sistemi kuracağız. Diğer taraftan gençlerimizin diline, bakış açısına uygun mobil uygulamamızı da kısa sürede devreye sokacağız." diye konuştu.