HABER

‘Bu yılbaşını kara yılbaşı yapacağım’ dedi! Duyanlar sinir krizleri geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 19:45 | Son Güncelleme 7 saat önce

Bartın’da kısa süre önce cezaevinden çıkan bir kişi, ağabeyini tarlada av tüfeğiyle ağır yaraladı. Ağabeyi hastanede hayatını kaybederken, sosyal medyadan canlı yayın yapan şahıs da aynı tüfekle yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Gözpınar köyünde meydana geldi. İddialara göre, 30 yaşındaki Hasan Okan, yaklaşık üç ay önce cezaevinden çıktı. Okan, bugün fındık tarlasında bilinmeyen bir sebeple evli ve 3 çocuk babası olan 43 yaşındaki ağabeyi Turgut Okan ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Hasan Okan av tüfeğiyle ağabeyine ateş etti.

AĞABEY HAYATINI KAYBETTİ

Okan, ardından olay yerinden ayrılarak evine gitti. Bu sırada köylülerin fark ettiği Turgut Okan ise 112 sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan ağabey, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

CANLI YAYIN SONRASI İNTİHAR ETTİ

Evine gelen Hasan Okan, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Canlı yayında Okan, ağabeyini maddi durum yüzünden vurduğunu, kendini de infaz ederek bu yılbaşını kara yılbaşı yapacağını söyleyerek canlı yayını sonlandırdı. Ardından Okan av tüfeğini başına dayayarak intihar etti. Hasan Okan’ın da cesedi Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA

Öğrenci apartında kan donduran olay! Önce öldürdü sonra intihara kalkıştı
İstanbul'da korkunç görüntüler! Öldüresiye dövdüler...
Genç kızın sır ölümü! O görüntüler ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet cezaevi bartın yılbaşı

En Çok Okunan Haberler

Milli Piyango bileti sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu!

Milli Piyango bileti sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu!

WhatsApp neden çöktü? BTK'dan açıklama geldi

WhatsApp neden çöktü? BTK'dan açıklama geldi

Son dakika: Balıkesir'de deprem! (Son depremler-AFAD)

Son dakika: Balıkesir'de deprem! (Son depremler-AFAD)

Nazlı Çelik Engin Öztürk'ün evine girerken görüldü

Nazlı Çelik Engin Öztürk'ün evine girerken görüldü

Hadise'nin ayrılık nedeni ortaya çıktı

Hadise'nin ayrılık nedeni ortaya çıktı

Erdoğan'dan Abdullah Gül'e ağır sözler

Erdoğan'dan Abdullah Gül'e ağır sözler

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 14 yorum
ak parti bu ülkenin kimyasını bozdu .her gün şiddet her gün ağır hakaret
Ne alakası var .. Bu cahillik sizde var olduğu sürece daha çok böyle olaylar olur. Bu nasıl zihniyet
zihniyete bakarmisin ya.sen ve senin gibilerde bu kafa oldugu surece bu ulke cehaletten kurtulamaz.kiyamet kopsa ak parti diyeceksiniz.Allahtan sizi gibi zihniyetteki insanlar devletin basinda degil.yok Allah muhafaza...
Ne olursa olsun hemen öldürmeye meilli olduk milletçe. Konuşarak çözülebilecek olayları bile büyütüp bu raddeye getirmekte üstümüze yok. Yazık değil mi ikinize de en çok ta geride kalan masum yavrulara? Allah hepimize sabır versin ki böyle acılara vesile olmaktan uzak duralım.
Ortadoğuyu seviyorum. Avrupada olsa beraber yılbaşını kutlarlardı mendeburlar, böylesi daha iyi. Orta doğu, çöl ve kum kültürümüzede uygun. Biz buyuz medeniyete lanet olsun yaşasın karanlık.
@waltran_09 Tutan mı var seni git ortadoguya sana giden yollar açık...
Medeniyet falan kalmadı ülkede.
ahh ahh başı boş insanlar çok bu güzelim ülkenin düştüğü duruma bak peehhh
hey gidi benim ulkeme bakim hele kisisel paylasimi nasilda hukumete bagliyor asgari ucret artti belki oyuzden vurmustur...yazik su zihniyete
Manevi yönde boş olan psikopat ruhlu kimselerin cinnet geçirme haliyle başveren 1durum Rabbim akıl fikir ihsan eylesin...
Öbür Tarafta Görüşmek Üzere Sanki Tatil Köyüne Gidiyorsun Ahmak Herif
Bunun sebebini de AKP bağlayan zihniyetler siz neyin kafasını yaşıyorsunuz böyle saçmalayacak yapacağınız doğru eleştirilerinde artık boş gelecek ve bu sebebden dolayı sizin gibi ideolojik kiralık akıllarınız para etmeyecek. Allah insanlara akıl versin.
abisini öldüren bu zırtoda kesin fetöçüdür çiğ köfteyi at tavana tutmassa izi kalır
Ölümden korkmayan insanı caydıracak hiçbir şey yok. Çocuklarımıza ahlak aşılamalıyız. Ahlak olmadıktan sonra neye inanırsan inan.
Diğer Haberler
Yeni yıl kutlamasında gerginlik! Suriye bayrağı...

Yeni yıl kutlamasında gerginlik! Suriye bayrağı...

Türkiye yeni yıla böyle girdi

Türkiye yeni yıla böyle girdi

Yeni yılın ilk bebeği Siirt'te dünyaya geldi

Yeni yılın ilk bebeği Siirt'te dünyaya geldi

Kato Dağı'nda yılbaşı sürprizi! Yıldız futbolcu ve şarkıcı...

Kato Dağı'nda yılbaşı sürprizi! Yıldız futbolcu ve şarkıcı...

Taksim'de korkutan olay! Çok sayıda ekip sevk edildi

Taksim'de korkutan olay! Çok sayıda ekip sevk edildi

Bu kez de Karaköy'de ortaya çıktılar

Bu kez de Karaköy'de ortaya çıktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.