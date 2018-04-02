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Bu yılki temsili Nasreddin Hoca Metin Şentürk olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 11:09 | Son Güncelleme

Bu yıl 59.

Bu yıl 59. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’nde temsili Nasreddin Hocalık görevini ünlü sanatçı Metin Şentürk üstlenecek.
Akşehir Belediyesi tarafından Nasreddin Hoca’nın anısına düzenlenen ve bu yıl 59’uncusu yapılacak olan Nasreddin Şenliği’nde, temsili Nasreddin Hocalık görevini bugüne kadar; Erol Günaydın, Levent Kırca, Ferhan Şensoy, Kadir Çöpdemir, Hasan Kaçan, Halit Akçatepe, Emin Olcay, Cenk Koray, Deniz Oral, Rasim Öztekin, Münib Engin Noyan, Hüseyin Goncagül, Ahmet Yenilmez gibi birçok isim üstlenmişti. Son olarak Ahmet Yenilmez’in üstlendiği bu görev için, Metin Şentürk’e teklif götürüldü. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, sanatçı Metin Şentürk ile prensipte anlaşıldığını belirtti. Akşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret ederek buradaki engellilerle bir araya gelen Başkan Akkaya, Metin Şentürk’ün temsili Nasreddin Hoca olacağı müjdesini burada verdi.
Başkan Akkaya, “Sanatçı Metin Şentürk bu yıl temsili Nasreddin Hocalık görevini üstlenecek. Kendisi görme engelli bir sanatçımız. İnşallah kendisini Temmuz ayındaki şenliğimizde Akşehirimizde misafir edeceğiz. Görüşmeler yapıldı ve tamam denildi. Daha detaylı görüşmeler devam edecek. İnşallah büyük bir değişiklik ve aksilik olmaz ise Metin Şentürk Bey Nasreddin Hocamızı temsil etmiş olacak” dedi.
Başkan Akkaya, bu yıl engelli bir sanatçının bu görevi üstlenmesinin ayrı bir önemi ve manası olduğuna dikkat çekerek, ilerleyen günlerde konuyla ilgili geniş bir açıklama yapılacağını kaydetti.

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