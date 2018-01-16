Bu yöntem şeytanın aklına bile gelmez!

Olay, geçtiğimiz günlerde Çanakkale'de meydana geldi. 6 ay önce bankadan kredi çeken ve bu parayla İstanbul'da 34 GF 8511 plakalı otomobili satın alan T.K. banka kredisi ve şahsi borçlarını ödemekte güçlük çekmeye başladı. Otomobiline 4 ayrı yerden icra gelen T.K., aracın önceki sahibi S.T. ile irtibata geçerek, "Kaskodan arabanın parasını nasıl alabilirim?" diye sordu. S.T., T.K'ya "Kendi arabanı bana getir. Ben parçalarım. Parasını sana veririm. Sen senin arabana benzer aynı model, aynı plaka araba bul. O arabaya çalındığı diye hırsızlık süsü ver. Bu sayede kasko'dan arabanın parasını alabilirsin" yanıtını verdi.
ARABA PLAKALARINI KİRALADIĞI OTOMOBİLE TAKTI
12 Ocak 2018 tarihinde kendi arabasıyla aynı model ve marka olan bir aracı İzmir'de bulan T.K., Kiraladığı 34 JZ 1451 plakalı otomobille Çanakkale'ye döndü. Daha sonra kendisine ait olan 34 GF 8511 plakalı otomobili parçalatmak üzere 13 Ocak 2018 tarihinde İstanbul'a giden T.K. aracı eski sahibi T.K.'ya bıraktı. S.T. ise 34 GF 8511 plakalı otomobili parçalatıp, para ve arabanın plakalarını T.K'ya verdi. Çanakkale'ye dönen T.K'ya kendisine ait parçalanan arabanın plakalarını İzmir'den kiraladığı aynı model ve marka otomobile takıp, birkaç gün şehir merkezinde gezdi.
KENDİ ARKADAŞINA EVİNİ SOYDURDU
Aradan geçen birkaç günlük zaman diliminin ardından T.K., C.Y. isimli arkadaşını arayarak, "Sana 150 TL para vereyim. Belirlediğimiz bir gün gece saat 02.30'da Merkez'deki evime gir. Evin içinde kamera var. Kameraya sakın bakma. Yatak odasında bulunan arabanın anahtarını, 1 tane kol saatini ve 30 TL parayı al. Evi dağıt, sonra çık. Arabayı da İzmir'deki kiraladığım yere teslim et" dedi.
OLAY İTİRAF ETTİ
T.K.'nın teklifini kabul eden C.Y. eve girerek hırsızlık süsü verdi ve aracın anahtarlarını da alıp, 34 GF 8511 plakalı kiralık araca kendi orijinal plakaları olan 34 JZ 1451'yi takıp, İzmir'e doğru yola çıkıyor. Bu sırada T.K.polis ekiplerini arayarak hırsızlık ihbarında bulunuyor.
Kısa sürede olay yerine gelen Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. T.K. ile oğlu O.Ş.K.'nin ifadesine başvuran ekipler, baba ve oğlunun şüpheli ifadeleri üzerine O.Ş.K.'yı yeniden sorguya aldı. Bu sırada olayı itiraf eden O.Ş.K.'nın ifadesi doğrultusunda ekipler, yeniden harekete geçti. Olayın şüphelisi T.K. Çanakkale'de, kiralık aracı İzmir'e teslim etmeye götüren C.Y.'de Çanakkale- İzmir karayolu üzerinde yakalanıp gözaltına alındı. T.K.'ya fikri veren S.T. ise İstanbul'da gözaltına alınıp, Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İHA
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