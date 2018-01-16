Bu yöntem şeytanın aklına bile gelmez!

Olay, geçtiğimiz günlerde Çanakkale'de meydana geldi. 6 ay önce bankadan kredi çeken ve bu parayla İstanbul'da 34 GF 8511 plakalı otomobili satın alan T.K. banka kredisi ve şahsi borçlarını ödemekte güçlük çekmeye başladı. Otomobiline 4 ayrı yerden icra gelen T.K., aracın önceki sahibi S.T. ile irtibata geçerek, "Kaskodan arabanın parasını nasıl alabilirim?" diye sordu. S.T., T.K'ya "Kendi arabanı bana getir. Ben parçalarım. Parasını sana veririm. Sen senin arabana benzer aynı model, aynı plaka araba bul. O arabaya çalındığı diye hırsızlık süsü ver. Bu sayede kasko'dan arabanın parasını alabilirsin" yanıtını verdi.

ARABA PLAKALARINI KİRALADIĞI OTOMOBİLE TAKTI

12 Ocak 2018 tarihinde kendi arabasıyla aynı model ve marka olan bir aracı İzmir'de bulan T.K., Kiraladığı 34 JZ 1451 plakalı otomobille Çanakkale'ye döndü. Daha sonra kendisine ait olan 34 GF 8511 plakalı otomobili parçalatmak üzere 13 Ocak 2018 tarihinde İstanbul'a giden T.K. aracı eski sahibi T.K.'ya bıraktı. S.T. ise 34 GF 8511 plakalı otomobili parçalatıp, para ve arabanın plakalarını T.K'ya verdi. Çanakkale'ye dönen T.K'ya kendisine ait parçalanan arabanın plakalarını İzmir'den kiraladığı aynı model ve marka otomobile takıp, birkaç gün şehir merkezinde gezdi.