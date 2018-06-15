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Bu zeka testini her 10 kişiden yalnızca biri bitirebiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 17:58 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayımlanan bir zeka testi, internet kullanıcıları arasında fenomen oldu. Çocuklar için hazırlanan zeka testi, yetişkinleri sınıfta bıraktı.

Playbuzz isimli internet sitesinde paylaşılan bir zeka testi, sosyal medya kullanıcıları arasında kısa sürede fenomen oldu.

Bu test yetişkinleri sınıfta bıraktı!

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10-12 yaş arasındaki çocuklar için hazırlanan testi sadece her 10 yetişkinden birinin geçebildiği açıklandı.
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Geliştirilen test, analitik beceri, temel matematik yeteneği ve dilsel gelişimi ölçümlüyor.
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zeka testi sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ülkede zeka mı kaldı - Eğitimmi kaldı - Adalet mi kaldı - o yüzden hep beraber Bye Bye Re-Cep diyoruz
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