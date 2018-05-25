"Artık Türkiye öyle bir noktaya geldi ki gençliğimizi zehirleyen bütün bu etkenleri önümüze süren zihniyetle mücadeleye başlayabildi. Filmlere bakıyorsunuz; içkiye, uyuşturucuya, şiddete, aile bağlarının kopmasına özendiriyor. Tamamen bireyci, zevkine göre, hazlarıyla yaşayan bireylere özendiriyor. Şimdi bunlarla mücadele, 'etme, gitme, yapma'yla olmuyor. Bunlarla mücadele etmemiz için, bu zihniyetin sahipleriyle mücadele etmemiz gerekiyordu ve hamdolsun 15 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, nasıl 'dünya 5'ten büyüktür' diyorsak, bu zihniyetin ağa babalarıyla da mücadele etmeye başladık."

"Türkiye'yi, gezi kalkışması, 17-25 Aralık darbe girişimi, 6-7 Ekim olayları, 15 Temmuz darbe kalkışmasıyla Suriye'ye, Mısır'a çevirmek isteyenlere rağmen, Türk milleti, liderinin arkasında durarak bu mücadeleye sahip çıktı" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Güçlü Türkiye'nin öz güven aşıladığı gençler, yetişerek, çok daha büyük işlere imza atacak, bütün dünyayı kirleten, zulmün gölgesine bırakan, yeni bir dünya savaşının adeta tamtamlarını vuran bu köhnemiş batı zihniyetiyle, kendi medeniyetlerinin bayraktarı olarak mücadele verecek. Ecdad, yüzlerce yıl gittiği yere barış ve huzur götürdü."

- "Biz, merhametli bir ecdadın torunlarıyız"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Balkanlar'da, Ortadoğu'da, Kuzey Afrika'da yüzlerce yıl durmuş olmamıza rağmen bugün Balkanlar'da kiliselerin ayakta olduğu, kültürlerin yaşadığı, oradaki halkların hala kendi dillerini, lehçelerini konuştuğu görülebilir. Batı medeniyeti, iki yüzyıl, dünyaya sömürgecilikten başka bir şey vadetmemiştir. Dünyaya sadece savaş, zulüm, baskı, sömürgecilik götüren batı medeniyetine karşı, işte biz, ecdadımızdan aldığımız ilhamla yeniden bir dik duruş sergiliyoruz. Bu dik duruşun bayraktarlığını da dünyadaki mazlumların umudu Cumhurbaşkanımı Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. İşte Türkiye Gençlik Vakfında yetişen kardeşlerimiz, bu duruşa sahip çıkacaklar, bu duruşun kalıcı olmasının mücadelesini verecekler. Dünya mazlumlarının, Amerika, Avrupa diye bir umudu yok. Ama bir yerde Türk bayrağı gördüğünüz zaman o Türk bayrağı ya orada açılan yetimhaneyi, ya bir su kuyusunu, ya bir yolu, bir okulu, hastaneyi, temsil ediyor. Türkiye, milli gelirine oranla dış yardımlarda dünyada bir ilk. Çünkü biz, merhametli bir ecdadın torunlarıyız."