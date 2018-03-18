Buca ibadethanelerine bahar temizliği

Bucalıların daha temiz ve rahat ortamda ibadet edebilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Buca Belediyesi, bahar aylarının kendini göstermesiyle birlikte harekete geçip, ilçe genelindeki 84 cami, cemevi ve kiliselerde geniş çaplı temizlik çalışması başlattı.

Geçtiğimiz yıllarda Bucalı vatandaşlarımızın ibadetlerini daha sağlıklı ve bakımlı ortamlarda yapabilmesi için kent genelinde bulunan 84 camide tadilat çalışması yapıp, boya badanadan fayans onarımına, genel çevre düzenlemesinden tente uygulamalarına kadar baştan aşağı onarımlarını gerçekleştiren Buca Belediyesi, düzenli aralıklarla temizlik hizmeti de sunuyor. Yaz aylarının gelmesiyle ile birlikte ilçe genelindeki cami, cemevi ve kiliselerde temizlik çalışmalarını hızlandıran Buca Belediyesi, bünyesindeki 5 kişilik temizlik ekibiyle ibadethaneleri dip köşe temizliyor. Vatandaşların daha düzenli ve hijyenik ortamlarda ibaret edebilmesi için özenle çalışan ekipler, cami içindeki halıları profesyonel makinelerle süpürüp yıkarken, tuvaletlerin dezenfekte edilmesinden vitrayların, avizelerin, ayakkabılıkların ve minberin temizliğini geniş çaplı bir şekilde gerçekleştiriyor.