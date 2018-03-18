HABER

Buca ibadethanelerine bahar temizliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 11:48 | Son Güncelleme

Bucalıların daha temiz ve rahat ortamda ibadet edebilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Buca Belediyesi, bahar aylarının kendini göstermesiyle birlikte harekete geçip, ilçe genelindeki 84 cami, cemevi ve kiliselerde geniş çaplı temizlik çalışması başlattı.Geçtiğimiz yıllarda Bucalı vatandaşlarımızın ibadetlerini daha sağlıklı ve bakımlı ortamlarda yapabilmesi için kent genelinde bulunan 84 camide tadilat çalışması yapıp, boya badanadan fayans onarımına, genel çevre düzenlemesinden tente uygulamalarına kadar baştan aşağı onarımlarını gerçekleştiren Buca Belediyesi, düzenli aralıklarla temizlik hizmeti de sunuyor.

Buca ibadethanelerine bahar temizliği

Bucalıların daha temiz ve rahat ortamda ibadet edebilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Buca Belediyesi, bahar aylarının kendini göstermesiyle birlikte harekete geçip, ilçe genelindeki 84 cami, cemevi ve kiliselerde geniş çaplı temizlik çalışması başlattı.

Geçtiğimiz yıllarda Bucalı vatandaşlarımızın ibadetlerini daha sağlıklı ve bakımlı ortamlarda yapabilmesi için kent genelinde bulunan 84 camide tadilat çalışması yapıp, boya badanadan fayans onarımına, genel çevre düzenlemesinden tente uygulamalarına kadar baştan aşağı onarımlarını gerçekleştiren Buca Belediyesi, düzenli aralıklarla temizlik hizmeti de sunuyor. Yaz aylarının gelmesiyle ile birlikte ilçe genelindeki cami, cemevi ve kiliselerde temizlik çalışmalarını hızlandıran Buca Belediyesi, bünyesindeki 5 kişilik temizlik ekibiyle ibadethaneleri dip köşe temizliyor. Vatandaşların daha düzenli ve hijyenik ortamlarda ibaret edebilmesi için özenle çalışan ekipler, cami içindeki halıları profesyonel makinelerle süpürüp yıkarken, tuvaletlerin dezenfekte edilmesinden vitrayların, avizelerin, ayakkabılıkların ve minberin temizliğini geniş çaplı bir şekilde gerçekleştiriyor.

Buca ibadethanelerine bahar temizliği

Buca ibadethanelerine bahar temizliği

Beyoğlu'nda hareketlilik! Polisler ölümden döndüBeyoğlu'nda hareketlilik! Polisler ölümden döndü
Facianın esrarını ‘88 veri’ aydınlatacakFacianın esrarını ‘88 veri’ aydınlatacak
Flaş uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat!Flaş uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Afrin'de kontrol sağlandı! TSK'dan flaş Afrin açıklaması!

Afrin'de kontrol sağlandı! TSK'dan flaş Afrin açıklaması!

Atina'yı kışkırtan ülkeler! Füze takviyesi...

Atina'yı kışkırtan ülkeler! Füze takviyesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Karamollaoğlu: Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz

Karamollaoğlu: Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak'ta tank taburuna roketatarlı saldırı!

Şırnak'ta tank taburuna roketatarlı saldırı!

Nevşin Mengü’nün kardeşinden gözaltı iddiası: Tartaklanıp bırakıldım

Nevşin Mengü’nün kardeşinden gözaltı iddiası: Tartaklanıp bırakıldım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

MHP'de kurultay günü! Bahçeli tek aday

MHP'de kurultay günü! Bahçeli tek aday

Meteoroloji son dakika uyardı: İstanbul'da akşam saatlerine dikkat!

Meteoroloji son dakika uyardı: İstanbul'da akşam saatlerine dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.